Para subir el volúmen

Con más de cincuenta años de historia, la banda irlandesa U2 presenta Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material nuevo en nueve años. Producido por Jacknife Lee, reúne doce canciones que prolongan el impulso creativo de los sencillos Days of Ash y Easter Lily, publicados este año. Entre las novedades del lanzamiento, sabemos que Torn suma la participación de la recientemente fallecida, Dolly Parton: un encuentro inesperado que pone el broche al disco. Una cita con una de las bandas que hicieron del rock una experiencia multitudinaria.