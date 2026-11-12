Para subir el volúmen

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    12/11/2026, 10:45
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    Carnaval de luz. U2, 2026.

    Con más de cincuenta años de historia, la banda irlandesa U2 presenta Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material nuevo en nueve años. Producido por Jacknife Lee, reúne doce canciones que prolongan el impulso creativo de los sencillos Days of Ash y Easter Lily, publicados este año. Entre las novedades del lanzamiento, sabemos que Torn suma la participación de la recientemente fallecida, Dolly Parton: un encuentro inesperado que pone el broche al disco. Una cita con una de las bandas que hicieron del rock una experiencia multitudinaria.

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