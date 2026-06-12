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El País Paula Todo Oidos

Ocho tracks de historia

12/06/2026, 04:36
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Pink Floyd lanzó un disco recopilatorio con ocho canciones esenciales de la etapa dorada de su trayectoria. Fundada en Londres en 1965, la banda británica cuenta con un repertorio muy amplio, pero este disco se centra en los hits creados entre 1971 y 1979. El tracklist incluye clásicos como Money, Wish you were here, Another brick in the Wall, Time, además de una versión completa de Pigs on the wing. El disco fue editado por Steven Wilson, con gran precisión sonora y es un deleite para los melómanos.

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