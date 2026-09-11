Nueva serie de competencia en Netflix

Wonka: el boleto dorado, llega a Netflix este miércoles 23 en formato de reality inspirado en el film de 1971, Charlie y la fábrica de chocolate. La nueva premisa convierte la fantasía de encontrar el boleto dorado en un concurso real, con doce participantes que replican la consigna original, entran en la fábrica de Willy Wonka y compiten mientras intentan superar juegos, tentaciones y desafíos físicos y mentales. Un experimento social que se extiende a lo largo de nueve episodios donde la capacidad de adaptación y las decisiones que se toman dentro de ese universo imprevisible también cuentan. Al final quedará un ganador para un premio que literalmente puede cambiarle la vida.