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El País Paula Todo Oidos

Nueva edición especial de Los Beatles

Clara Avellino
09/10/2026, 01:27
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Salió una edición ampliada del emblemático álbum de The Beatles de 1965, Rubber Soul, remasterizado nuevamente por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell, y lanzado a principios del mes como álbum de culto. La colección presenta nuevas versiones con mezclas estéreo y tecnología Dolby Atmos, junto con la mezcla mono original. A su vez, la reedición está ampliada con grabaciones de sesión y demos caseros inéditos, además de muchas otras sorpresas.

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