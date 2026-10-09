Nueva edición especial de Los Beatles

Salió una edición ampliada del emblemático álbum de The Beatles de 1965, Rubber Soul, remasterizado nuevamente por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell, y lanzado a principios del mes como álbum de culto. La colección presenta nuevas versiones con mezclas estéreo y tecnología Dolby Atmos, junto con la mezcla mono original. A su vez, la reedición está ampliada con grabaciones de sesión y demos caseros inéditos, además de muchas otras sorpresas.