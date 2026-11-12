Nostalgia Pop: Edición de colección

Treinta años después, el Girl Power tiene su propia caja coleccionable. Las Spice Girls celebran el aniversario de su debut con su primera colección completa de sencillos titulada The Singles Collection. De Wannabe a Holler, pasando por Spice Up Your Life y Goodbye, la edición de catorce CD´s, reúne 160 canciones, con remixes y grabaciones inéditas que permiten escuchar al grupo antes de la fama. Presentada en una caja inspirada en un bolso con acabado holográfico, suma piezas coleccionables y nuevos mensajes de las cinco integrantes.