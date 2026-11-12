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    El País Paula Todo Oidos

    Lo nuevo de Bryan Adams

    12/11/2026, 10:50
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    Bryan Adams: <i>How’s It Goin</i>

    El compositor canadiense presenta How’s It Goin’, su decimoctavo álbum de estudio que también recorre los paisajes, los personajes y las historias de su país. Publicado por su sello independiente Bad Records, combina country, folk y rock en lo que se considera una verdadera carta de amor a la tierra que lo vio crecer. El proyecto que nació como un viaje musical a través de sus raíces, terminó en una edición de colección, especial para sus fans, que se suma a su discografía.

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