James Blunt en modo avión

El título del nuevo disco del músico británico, Airplane Mode invita a hacer una pausa, tal como sucede con los dispositivos. Su octavo álbum de estudio, sucesor de Who We Used to Be, presenta doce canciones y cuatro pistas adicionales en la edición de luxe. Con Circles como apertura del disco, ofrece las primeras coordenadas de este nuevo capítulo del cantante. Una buena excusa para ponerse los auriculares, desconectarse de todo y reencontrarse con una voz inconfundible.