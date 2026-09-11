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El País Paula Todo Oidos

Fito Páez estrena nuevo documental

Clara Avellino
11/09/2026, 01:01
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Fito Páez
Fito Páez: el mundo cabe en una canción.
2026.

Otra vez jugando en las plataformas de streaming, el artista argentino presenta Fito Páez: el mundo cabe en una canción. A diferencia de su serie biográfica anterior (El amor después del amor), esta producción muestra al músico rosarino en primera persona mediante un registro íntimo. Aquí, la cámara es testigo y lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos.

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