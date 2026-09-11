Drama, amistad & supervivencia con Brad Pitt

En El corazón de la bestia (Heart of the Beast) Brad Pitt encarna a James Belmont, un oficial retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército. Tras un brutal accidente aéreo resulta herido pero logra sobrevivir junto a Odie, su antiguo perro de combate. Ambos deberán encontrar el camino a casa mientras luchan por sobreponerse a la naturaleza salvaje de Alaska. En este film de aventura y acción, sólo mantenerse juntos y priorizar su lealtad los mantendrá con vida. Se estrena el 24 de setiembre en la pantalla grande.