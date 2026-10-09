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El País Paula Todo Oidos

Davis Bisbal vuelve en modo crooner

Clara Avellino
09/10/2026, 01:29
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El nuevo álbum presenta una tracklist que rinde homenaje a los grandes clásicos, donde el cantante español interpreta sus propias versiones de esos temas eternos. Entre ellos se destacan: Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto como primer avance, Quijote de Julio Iglesias, y Aquellas pequeñas cosas, de Joan Manuel Serrat. Para quienes quieran verlo en vivo, este 17 de octubre se presenta con su gira Eternos, en el Antel Arena, a las 21:00 horas.

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