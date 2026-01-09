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El País Paula Todo Oidos

Cosquín Rock: edición 2026

Clara Avellino
09/01/2026, 01:43
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Cosquín Rock
Escenario Music Park Florianopolis.
Edición 2026.

Por primera vez en Brasil, este emblemático festival continúa multiplicando sus encuentros a lo largo del globo. Esta edición tendrá lugar el 13 de enero en el Stage Music Park de Jurerê Internacional en Florianópolis, y se convierte en el plan perfecto para una escapada a rockear este verano. Entre los artistas que conforman la grilla se destacan los Ratones Paranoicos, La Vela Puerca, Los Pericos y Dillom. Toda la información y los ingresos oficiales en ingresse.com

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