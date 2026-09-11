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El País Paula Todo Oidos

Camilo: Para cuando sean mayores

Clara Avellino
11/09/2026, 01:01
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Camilo
Camilo.
Para cuando sean mayores, 2026.

Recién estrenado el quinto álbum de Camilo, es una obra dedicada a sus hijas: Índigo y Amaranto; que luego de dos años de trabajo sale a la luz con canciones pegadizas y letras para escuchar en loop. Las mismas se adentran en la poesía del sentir, en el paso del tiempo, en la importancia del legado familiar y en el amor. El lanzamiento viene acompañado de una gira internacional que llegará al Antel Arena de Montevideo el próximo 28 de octubre.

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