Camilo: Para cuando sean mayores

Recién estrenado el quinto álbum de Camilo, es una obra dedicada a sus hijas: Índigo y Amaranto; que luego de dos años de trabajo sale a la luz con canciones pegadizas y letras para escuchar en loop. Las mismas se adentran en la poesía del sentir, en el paso del tiempo, en la importancia del legado familiar y en el amor. El lanzamiento viene acompañado de una gira internacional que llegará al Antel Arena de Montevideo el próximo 28 de octubre.