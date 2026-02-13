Bruno Mars: As del goove

El 27 de febrero Mars lanza The Romantic, su cuarto álbum de estudio como solista y el primero desde 24K Magic (2016). En el medio, el cantante se permitió un exitoso desvío con An Evening with Silk Sonic (2021), proyecto que compartió con el rapero Anderson Paak y que marcó su última etapa discográfica. De sonido funky-pop y espíritu romántico, el álbum vuelve a poner a Mars en el centro, con I Just Might como primer adelanto. Un regreso esperado que reafirma su talento para combinar ritmo, seducción y melodías de groove con alta emocionalidad.