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El País Paula Todo Oidos

Bruno Mars: As del goove

Clara Avellino
13/02/2026, 01:02
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Bruno Mars, The Romantic.
Bruno Mars, The Romantic.

El 27 de febrero Mars lanza The Romantic, su cuarto álbum de estudio como solista y el primero desde 24K Magic (2016). En el medio, el cantante se permitió un exitoso desvío con An Evening with Silk Sonic (2021), proyecto que compartió con el rapero Anderson Paak y que marcó su última etapa discográfica. De sonido funky-pop y espíritu romántico, el álbum vuelve a poner a Mars en el centro, con I Just Might como primer adelanto. Un regreso esperado que reafirma su talento para combinar ritmo, seducción y melodías de groove con alta emocionalidad.

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