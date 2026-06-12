¡Atención Rollingas! nuevo disco

Los Rolling Stones ya pusieron fecha de lanzamiento para Foreign Tongues; saldrá a la luz el 10 de julio. Estará disponible en todos los formatos, incluyendo ediciones de lujo y tendrá 14 nuevos temas entre los que ya se destaca In the Stars, un sencillo enérgico y contagioso que ya está disponible como adelanto. El disco fue grabado y compuesto en los estudios Metrópolis de Londres, por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood junto a su productor Andrew Watt, y cuenta con una aparición especial de Charlie Watts (ex baterista de la banda), grabada durante una de sus últimas sesiones antes de su fallecimiento, en 2021.