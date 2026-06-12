Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Todo Oidos

¡Atención Rollingas! nuevo disco

12/06/2026, 04:41
Compartir esta noticia
+ Seguir en
The Rolling Stones Announce New Album Foreign Tongues - Inside
BROOKLYN, NEW YORK - MAY 05: Mick Jagger, Keith Richards and Ronnie Wood pose backstage during the exclusive launch event of The Rolling Stones new album “Foreign Tongues” at Weylin on May 5, 2026 in Brooklyn, NY. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for UMG)
(C)KevinMazur/Kevin Mazur/Getty Images for UMG

Los Rolling Stones ya pusieron fecha de lanzamiento para Foreign Tongues; saldrá a la luz el 10 de julio. Estará disponible en todos los formatos, incluyendo ediciones de lujo y tendrá 14 nuevos temas entre los que ya se destaca In the Stars, un sencillo enérgico y contagioso que ya está disponible como adelanto. El disco fue grabado y compuesto en los estudios Metrópolis de Londres, por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood junto a su productor Andrew Watt, y cuenta con una aparición especial de Charlie Watts (ex baterista de la banda), grabada durante una de sus últimas sesiones antes de su fallecimiento, en 2021.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Junio 2026

Te puede interesar