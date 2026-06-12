Algo de música local

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12/06/2026, 04:30
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Interbalnearia Tapa Adela Casacuberta .jpg

Carlos Casacuberta presenta Interbalnearia, un nuevo álbum que forma una trilogía junto a los discos Carlos (publicado en 2005) y Naturaleza (2013). Así, el músico, compositor y productor uruguayo consolida su exploración sonora en canciones que proponen referencias a la ruta, el mar y el verano propios de Uruguay. Y a la vez, reconocibles por todos, con una atmósfera de felicidad que él interpreta fusionando estilos como el tecno y la lírica combinados con el electrofolk, la bossa nova, y algunas baladas de rock.

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