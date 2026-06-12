Voz que vibra

Aquí, la urgencia de narrar encuentra insólito acomodo. Con una prosa diáfana e inquietante, la autora aborda situaciones cotidianas en las que de golpe se insinúa lo otro y un insólito doblez altera el destino. En una reflexión sobre la fragilidad física y emocional, las manías, las frustraciones y el enigma de tener seres queridos, este es un viaje sutil y apasionado al país de la memoria, donde los hechos dependen más que nada de cómo son recordados.

* Autoreverse, de Mariana Font. Estuario, 180 páginas.