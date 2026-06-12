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Voz que vibra

12/06/2026, 04:00
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AUTOREVERSE tapa_A IMPRENTA

Aquí, la urgencia de narrar encuentra insólito acomodo. Con una prosa diáfana e inquietante, la autora aborda situaciones cotidianas en las que de golpe se insinúa lo otro y un insólito doblez altera el destino. En una reflexión sobre la fragilidad física y emocional, las manías, las frustraciones y el enigma de tener seres queridos, este es un viaje sutil y apasionado al país de la memoria, donde los hechos dependen más que nada de cómo son recordados.

* Autoreverse, de Mariana Font. Estuario, 180 páginas.

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