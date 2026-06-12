Viaje literario

Un libro lleno de vida sobre el oficio de escribir, la magia de la creación y el poder eterno de las palabras. A partir de sus propias vivencias, Allende ofrece una clase magistral para quien inicia su propia aventura en las letras. "La literatura es mágica: armar una historia es un proceso misterioso, orgánico, instintivo. Al escribir entro en la dimensión de los sueños, la intuición, las premoniciones; debo rendirme y dejar que los personajes hagan lo que tienen que hacer y que la historia se cuente a sí misma”, comparte.

* La palabra mágica, de Isabel Allende. Sudamericana, 200 páginas.