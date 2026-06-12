Todo por descubrir

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12/06/2026, 04:08
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¿Qué tienen en común las ruinas de Machu Pichu, la tumba de Tutankamón, y la invención del avión, con las primeras experiencias espaciales? Que todo forma parte de los extraordinarios mundos que revela este libro dedicado a los más jóvenes. Aquí se descubrirán las razones que llevaron a niños comunes a convertirse en adultos notables que vencieron el miedo a lo inexplorado y descubrieron civilizaciones antiguas, lograron inventar y conducir máquinas que expandieron el conocimiento humano, entre otras hazañas asombrosas.

* El libro de los exploradores, de Augusto Giussi Rocha. Krakatoa, 245 páginas.

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