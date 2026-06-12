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Relato sanador

12/06/2026, 04:03
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Kikuko Kimina está exhausta por la explotación laboral y por la sensación de haber perdido el rumbo de su vida. Una noche, tras enfrentarse a su jefe en el restaurante, conoce a la dueña de una florería de barrio, quien le ofrece trabajo. Allí descubre el lenguaje secreto de las flores y las historias de quienes las compran. Así, cada encuentro se asocia a una flor que simboliza emociones universales.

* La pequeña floristería de Tokio, de Yukihiza Yamamoto. Neko Books, 360 páginas.

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