Relato sanador

Kikuko Kimina está exhausta por la explotación laboral y por la sensación de haber perdido el rumbo de su vida. Una noche, tras enfrentarse a su jefe en el restaurante, conoce a la dueña de una florería de barrio, quien le ofrece trabajo. Allí descubre el lenguaje secreto de las flores y las historias de quienes las compran. Así, cada encuentro se asocia a una flor que simboliza emociones universales.

* La pequeña floristería de Tokio, de Yukihiza Yamamoto. Neko Books, 360 páginas.

