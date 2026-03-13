Nuevo restaurante en Punta Carretas

Con la experiencia que cosecharon en su restaurante Almacén Ciudad Vieja, Sebastián Balbis, Michel Castro y Manuel Gopar tomaron el impulso para abrir Casi Casa, su segundo emprendimiento gastronómico. Ubicado en la esquina de Luis de Latorre y Jaime Zudáñez, el enclave trabaja una propuesta en la que los chefs del grupo vuelcan el bagaje creativo, cultural y técnico adquirido en su paso por cocinas de España y Nueva York. En el local se fusionan una estética confortable y pulida con un servicio esmerado y una carta que hace sentir al visitante como en casa. Predominan los sabores mediterráneos: paella, fideuá, pescas, mariscos, pastas artesanales, y cortes de carne, cordero, y especialidades como carrillera y cochinillo, además de acompañamiento que se alejan de lo tradicional. Vale darse una vuelta de miércoles a lunes a partir de las 19:30, y los sábados y domingos al mediodía.

Jaime Zudáñez 2600. Instagram/@casicasa2600

Casi Casa