Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Paula: ¿Qué pasa?

Nuevo restaurante en Punta Carretas

J.H. Romei
13/03/2026, 00:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Casi Casa
Casi Casa en Punta Carretas

Con la experiencia que cosecharon en su restaurante Almacén Ciudad Vieja, Sebastián Balbis, Michel Castro y Manuel Gopar tomaron el impulso para abrir Casi Casa, su segundo emprendimiento gastronómico. Ubicado en la esquina de Luis de Latorre y Jaime Zudáñez, el enclave trabaja una propuesta en la que los chefs del grupo vuelcan el bagaje creativo, cultural y técnico adquirido en su paso por cocinas de España y Nueva York. En el local se fusionan una estética confortable y pulida con un servicio esmerado y una carta que hace sentir al visitante como en casa. Predominan los sabores mediterráneos: paella, fideuá, pescas, mariscos, pastas artesanales, y cortes de carne, cordero, y especialidades como carrillera y cochinillo, además de acompañamiento que se alejan de lo tradicional. Vale darse una vuelta de miércoles a lunes a partir de las 19:30, y los sábados y domingos al mediodía.
Jaime Zudáñez 2600. Instagram/@casicasa2600

Casi Casa
Casi Casa

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Marzo 2026

Te puede interesar