Mundo de ilusión

A fines del año pasado, Balu se instaló en un pequeño local de Pocitos con una apuesta difícil de resistir. El emprendimiento reconvierte el negocio familiar vinculado a la imprenta en una juguetería y papelería, que incluso cuenta con una línea propia de juegos de caja y cartas, justamente nombrada Balu. Su universo de juguetes incluye pelotas, muñecos, burbujeros, autitos, inflables y más, además de mochilas, escritorios, libros, artículos escolares y productos de papelería.

Abierto al público de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00. Simon Bolívar 1262. Instagram/@balujuegos. www.balu.com.uy