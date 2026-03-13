Temas del día:
El País Paula Paula: ¿Qué pasa?

Mundo de ilusión

J.H. Romei
13/03/2026, 00:01
Balu
Pablo Rivara

A fines del año pasado, Balu se instaló en un pequeño local de Pocitos con una apuesta difícil de resistir. El emprendimiento reconvierte el negocio familiar vinculado a la imprenta en una juguetería y papelería, que incluso cuenta con una línea propia de juegos de caja y cartas, justamente nombrada Balu. Su universo de juguetes incluye pelotas, muñecos, burbujeros, autitos, inflables y más, además de mochilas, escritorios, libros, artículos escolares y productos de papelería.
Abierto al público de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00. Simon Bolívar 1262. Instagram/@balujuegos. www.balu.com.uy

