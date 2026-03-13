La marca del cocodrilo

Lacoste llegó para quedarse. Con la elegancia que la caracteriza, la marca fundada por René Lacoste en 1933, inauguró su segundo local en Montevideo, tiempo después de debutar en Punta Carretas Shopping. Ubicado sobre la avenida Arocena, en Carrasco, esta es la tienda más ambiciosa de la grifa, y da inicio a una nueva etapa de crecimiento en el mercado uruguayo. En efecto, la elevada propuesta estética y conceptual de esta flagship store fusiona herencia francesa y modernidad para profundizar su apuesta de indumentaria para una mujer contemporánea, segura y versátil. Desde los emblemáticos polos hasta las piezas que se renuevan con estructura y fluidez, la colección ofrece la base de un guardarropas elegante y dinámico. Asimismo, la incorporación de artículos en cuero es otra novedad que brinda una dimensión aún completa de la firma. En este sentido, la Lenglen bag, con sus nuevas interpretaciones y tamaños inspirados en el movimiento de la clásica falda plisada de tenis, ya es el nuevo must have de la marca. Completa la fórmula una línea de indumentaria deportiva que abarca desde el deporte blanco y el golf hasta el lifestyle urbano.

Pasen y vean, de lunes a sábados, de 11:00 a 19:00 horas. Arocena 1568.