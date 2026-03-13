Con identidad

Que el visitante se sienta cómodo, coma rico y tenga ganas de volver es el objetivo fundamental de La Esquina. La cafetería de Federica y Camila Menezes abrió sus puertas en Carrasco a fines del año pasado con la consigna de ofrecer café de especialidad y una selección de productos simples, bien hechos y muy frescos. No en vano cada mañana se hornean medialunas -la estrella de la casa-, chipás, cookies, y demás delicias con las que la dupla tienta desde temprano en la mañana. El trato cercano con los clientes es parte integral de la apuesta y por eso cada lunes se suben a las redes sociales opciones de especiales de la semana para que el público vote su preferido. Para la hora del almuerzo, las ensaladas y las milanesas con puré o boniatos son una fija, si bien el menú del día es un plus que aporta variedad sobre todo a los habitué de la cafetería. Ubicado en Arocena, pero a una altura en que el bullicio comercial no afecta, la propuesta invita a evadirse del ajetreo y disfrutar de una buena pausa.

De lunes a sábados de 8:30 a 20:00 horas y los domingos a partir de las 16:00. Arocena 1996. Instagram/@la_esquina-cafe

La Esquina Pablo Rivara