Paula: ¿Qué pasa?

Buena letra

J.H. Romei
13/03/2026, 00:01
Fertinelli en URUGUAY
28 de febrereo 2026 , Montevideo Uruguay, Inauguracion de Libreria Fertinelli en casco antiguo de montevideo. Ciudad Vieja. Con participacion de autoridaes y miembros de la cultura. En la foto Festejos de la inuguracion oficial junto a lo Orquesta de las mil melodias.
natalia rovira

Es la apertura de la que todo el mundo habla en La Muy Fiel y más allá. Es que la inauguración de la Librería Feltrinelli en el edificio Pablo Ferrando, en la Ciudad Vieja, tiene el honor de ser la primera sede de la cadena italiana en Latinoamérica. Ubicada en el magnífico edificio Art Nouveau diseñado por el arquitecto Leopoldo Tosi en los años 20', la flamante casa ofrece la friolera de 60.000 títulos distribuidos en dos plantas que prometen descubrimiento y emoción continuo, además de una cafetería abierta todo el día con propuestas para el desayuno, el almuerzo y la tarde noche, y como era de esperar, su agenda de eventos, encuentros, presentaciones promete mover la modorra capitalina. Abre de lunes a sábados de 9:00 a 21:00 horas.

Sarandí 675. Instagram/@feltrineliliberrias_mvd

