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La vie en rouge

Ubicado en Melides, un encantador pueblo del Alentejo en Portugal, Vermelho fue concebido por el diseñador Christian Louboutin como una casa de amigos. El francés llegó al lugar por casualidad y enamorado de su estilo de vida, creó un refugio para soñadores donde da rienda suelta a su creatividad y ofrece un verdadero homenaje a la artesanía portuguesa.

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Revista Paula
06/08/2026, 14:29
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Vermelho hotel.
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Una docena de inviernos en el Alentejo llevaron a que el audaz parisino decidiera extender su universo creativo a la hotelería. Trabajando con la arquitecta lusitana Madalena Caiado, Loubotin imaginó cada espacio de Vermelho hotel boutique como una celebración de la tradición y el saber hacer portugués. Elaborados frescos, obras de arte, muebles con historia, y piezas de su acervo personal, dan testimonio de la pasión del diseñador por la cultura.
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Por su diseño clásico, el hotel pareciera alojarse en una casa señorial de la zona. Sin embargo, el edificio fue creado desde cero. Con una estética barroca, destacan los trabajos de estuco en bajorrelieve tallados por el escultor Giuseppe Ducrot que enmarcan las aberturas de la fachada azul celeste del edificio.
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La pequeña piscina de línea formal es coronada por una elaborada representación de Neptuno, obra de Giuseppe Ducrot.
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El restaurante Xtian seduce con atmósferas diferentes según la hora del día, pero mantiene un ambiente relajado. En el comedor, de corte sobrio, destacan las cerámicas artesanales, el techo artisonado y las sillas Vermelho, de estilo bistró, que fueron concebidas por Louboutin y Maison Gatti, basados en un antiguo diseño del XIX. Por cierto, este característico trenzado de caña también decora las puertas de los armarios de las habitaciones, bancos y zonas comunes.
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El interior del hotel yuxtapone estilos, épocas, colores y universos creativos, dando forma a una ilusión cromática. El color rojo es el verdadero hilo conductor de la decoración del hotel. Insignia de las suelas de los zapatos creados por el diseñador, el tono se manifiesta en diversos elementos, pero llaman la atención los azulejos vidriados del piso. Encargados a la Fábrica de Azulejos de Azeitão, se realizan a mano con arcilla de Leira tal y como se hacía hace cinco siglos.
Ricardo Junqueira
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El bar sorprende con una barra revestida en mármol de la India y hojas de plata martillada en la que enclava un extravagante dosel que evoca las procesiones de Semana Santa, todo realizado por el estudio de orfebres sevillanos Villareal.
Ricardo Junqueira.
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El Indian Lounge, en clave de verde y rosa, se viste con los sillones asimétricos y mullidos de Pierre Yovanovitch Mobilier, que contrastan con el cielorraso de paja y vigas a la vista. Distribuidas por la sala, las mesas de Vida Dura, con centro espejado y laterales rugosos dialogan con las obras de arte, las luminarias de Murano y las alfombras obras de arte que visten cada pared.
Ricardo Junqueira.
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La experiencia de bienestar toma otro significado dentro del hotel, como bien prueba el espacio dedicado al yoga, cuyo shala combina detalles de diseño a medida con equipamiento premium.

Ricardo Junqueira.
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La construcción incorpora frescos con simbología religiosa que sumados a los jardines con cítricos, especies aromáticas y follaje de Louis Benech, crean una experiencia onírica en los exteriores del hotel. Abundan los rincones donde el huésped puede disfrutar del exterior en un entorno sofisticado y cálido.
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El hotel, que forma parte de la prestigiosa Relais & Châteaux, es gestionado por la firma Marugal. Con estéticas pensadas al detalle, las trece habitaciones y dos villas, ubicadas a diez minutos del edificio principal, invitan a descubrir un estilo de vida tranquilo, y de auténtico lujo. Cada suite cuenta con una identidad y paleta propia, en la que abundan frescos, obras de arte y detalles artesanales como los pomos y tiradores de Orfebre Seco, de Sevilla.
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La fusión de estilos que revelan la ascendencia parisino-egipcia de Louboutin, incorpora mesas de noche y auxiliares de inspiración morisca, lámparas de pared con motivos marinos, espejos venecianos antiguos y mullidos sillones. Las habitaciones cuentan con espacios al aire libre, ya sean suites con balcón hacia el jardín o habitaciones con terrazas que conectan con la piscina.
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Es en los espacios comunes, pasillos y halls de distribución del hotel donde más se percibe el maximalismo buscado por el diseñador, y donde queda patente el minucioso trabajo artesano.
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En sintonía con los motivos de coquilles de las paredes, una elaborada lámpara de techo, obra de Nicolás Cesbron, ilumina conchas de erizo de mar sujetas a brazos metálicos alargados y curvos.
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Vermelho reivindica su origen de inspiración portuaria, marina y de pescadores en clave ecléctica y maximalista. En la habitación Azul destacan los pisos en marquetería y los murales de Konstantin Kakanias. El griego es reconocido por sus diseños textiles para Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, y Emanuel Ungaro, entre otros, y en esta suite recreó un fondo marino, árboles de inspiración griega y, en la terraza, se lució con una obra en la que un pequeño dios Hermes traslada unas botas de la firma.
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El último tramo de la escalera exterior conduce a una terraza en la azotea que capta magníficas vistas de Melides y del entorno verde circundante. A solo diez minutos de la costa, las excursiones, los paseos a caballo, las catas de vino, y paddle surf en la laguna cercana son algunos de los disfrutes con que seduce el ritmo pausado de la vida local.

HOTEL VERMELHO MELIDES
R. Dr. Evaristo Sousa Gago,
2 7570-635 Melides. Portugal
www.vermelhohotel.com/

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