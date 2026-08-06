La vie en rouge

Vermelho reivindica su origen de inspiración portuaria, marina y de pescadores en clave ecléctica y maximalista. En la habitación Azul destacan los pisos en marquetería y los murales de Konstantin Kakanias. El griego es reconocido por sus diseños textiles para Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, y Emanuel Ungaro, entre otros, y en esta suite recreó un fondo marino, árboles de inspiración griega y, en la terraza, se lució con una obra en la que un pequeño dios Hermes traslada unas botas de la firma.