Entre el 28 y el 31 de mayo, Lisboa volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del arte contemporáneo internacional con una nueva edición de ARCOlisboa, la feria organizada por IFEMA Madrid junto con la Câmara Municipal de Lisboa. Celebrada, como ya es tradición, en la histórica Cordoaria Nacional, a orillas del río Tajo, la cita confirmó el crecimiento sostenido de un proyecto que, apenas diez años después de su creación, ocupa un lugar estable dentro del calendario europeo de ferias de arte.

La edición 2026 reunió 83 galerías procedentes de 17 países, más de 470 artistas y alrededor de 190 coleccionistas y profesionales invitados, además de miles de visitantes que recorrieron durante cuatro jornadas una programación centrada en el arte contemporáneo, el coleccionismo y el pensamiento crítico. La organización informó que la feria superó los 15.000 asistentes, consolidando el interés por una propuesta que mantiene deliberadamente una escala humana, favoreciendo el encuentro directo entre artistas, galeristas, curadores e instituciones.

Desde su creación en 2016, ARCOlisboa se ha diferenciado por evitar el gigantismo de otras ferias internacionales, “su hermana mayor”, ARCOMadrid entre estas. La apuesta del enclave portugués consiste en ofrecer una selección reducida de galerías elegidas cuidadosamente, donde conviven nombres consolidados y proyectos emergentes. Ese equilibrio se reflejó en el Programa General, acompañado este año por dos secciones curatoriales: Opening Lisboa, dedicada a galerías jóvenes, y As Histórias da Arte, un recorrido que invitó a revisar la historia del arte desde perspectivas contemporáneas, incorporando miradas procedentes de Europa, África y América Latina.

La programación paralela reforzó esa vocación de diálogo. Los Millennium Art Talks, organizados durante la feria, reunieron a artistas, arquitectos, curadores, historiadores del arte y gestores culturales para debatir temas como la memoria, el papel social de los museos, el coleccionismo contemporáneo, la sostenibilidad y las nuevas formas de producción artística. Entre los participantes se encuetran la artista portuguesa Ângela Ferreira, reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre arquitectura y memoria colonial; la directora del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Elvira Dyangani Ose; el curador Kwasi Ohene-Ayeh; el historiador del arte Carles Guerra y el artista portugués Pedro Cabrita Reis, entre otros invitados.

Según el balance oficial difundido por IFEMA Madrid, la feria en Portugal volvió a confirmar también su importancia como plataforma de mercado. La galería portuguesa Lehmann obtuvo el Premio Fundação Millennium bcp al Mejor Stand, mientras que la chilena Espacio218 recibió el reconocimiento correspondiente a la sección Opening Lisboa.

Asimismo, diversas instituciones portuguesas ampliaron sus colecciones mediante adquisiciones realizadas durante la feria. Entre ellas el nuevo MACAM – Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, Fundación ARCO, Fundação Vasco Vieira de Almeida y otras entidades públicas y privadas.

Rodrigo Gatinho

Una sede industrial

Parte de la identidad de ARCOlisboa reside en su sede. La Cordoaria Nacional no fue concebida como un recinto ferial, sino como una de las grandes obras de la arquitectura industrial portuguesa del siglo XVIII. Su construcción comenzó en 1771, durante el reinado de José I y bajo el impulso del marqués de Pombal, en el proceso de reconstrucción de Lisboa tras el terremoto de 1755.

El edificio nació para fabricar los extensos cabos que abastecían a la Marina portuguesa durante la era de las exploraciones oceánicas. Su extraordinaria nave longitudinal, de casi 400 metros, respondía precisamente a las necesidades de ese proceso productivo.

Construida en piedra y ladrillo, con una sucesión de grandes arcadas que favorecen la iluminación natural, la Cordoaria Nacional es considerada uno de los principales ejemplos de patrimonio industrial de Portugal.

Tras el cese de su actividad fabril fue recuperada como equipamiento cultural y hoy acoge exposiciones, ferias y acontecimientos vinculados al arte, la arquitectura y el diseño.

Hypercube, Joana Vasconcelos (2014).

Lisboa ciudad de arte

Durante ARCOlisboa, la actividad artística se extiende mucho más allá de la sede principal. Museos, fundaciones, galerías privadas y centros culturales organizan exposiciones, inauguraciones, recorridos y encuentros que convierten a la ciudad en un verdadero circuito cultural.

Instituciones como el Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), el renovado Centro de Arte Moderna Gulbenkian, el Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, el Centro Cultural de Belém y numerosas galerías del barrio de Marvila integraron una programación paralela que acompañó la feria y reforzó el perfil internacional de Lisboa como destino para el arte contemporáneo.

Al cierre de la edición, IFEMA Madrid calificó el balance como ”muy positivo“, destacando la calidad de las propuestas artísticas, el dinamismo del mercado y la creciente internacionalización del evento.

Life is light. Juan Zamora (2026).

A tener en cuenta

La selección artística este 2026 combinó figuras consolidadas con nuevos nombres de la escena internacional. Entre las galerías destacadas, sobresalen las antes citadas Lehmann (Portugal) y Espacio218 (Chile). También participaron otros espacios de referencia como Marcelo Guarnieri (Brasil), Aninat (Chile), Juan Silió, CarrerasMugica, Salgadeiras, Ackerman Clarke, Río & Meñaka y AA Gallery (Marruecos).

Entre los artistas que concentraron la atención de coleccionistas e instituciones figuraron la portuguesa Ângela Ferreira, así como Joana Vasconcelos (París, Francia, 1971), una de las artistas portuguesas más reconocidas internacionalmente, célebre por sus monumentales instalaciones que reinterpretan el folclore y la cultura contemporánea; o el artista textil catalán Josep Grau-Garriga, considerado uno de los grandes renovadores del tapiz contemporáneo europeo.

Otros creadores, cuyas obras se destacan en este artículo, son Nádia Taquary (Salvador de Bahía, Brasil, 1967) es una artista visual que explora la ancestralidad afrobrasileña, la identidad y el adorno corporal mediante esculturas e instalaciones. João Marçal (Coruche, Portugal, 1980) desarrolla una investigación pictórica centrada en la abstracción y las relaciones espaciales entre objetos. Elizabeth Ibarra (México, 1986) es una artista afincada en Los Ángeles cuya pintura híbrida y expresiva aborda la soledad y el vínculo con la naturaleza. Juan Zamora (Madrid, España, 1982) es un bioartista multidisciplinar cuya obra reflexiona sobre los ecosistemas y la vida vegetal mediante dibujo, sonido y animación. Chema Alvargonzález (Jerez de la Frontera, España, 1960–2009) fue un artista conceptual conocido por sus intervenciones poéticas sobre la arquitectura urbana con luz, fotografía y neón. Carlos Irijalba (Pamplona, España, 1979) investiga en su obra la relación entre geología, tiempo profundo y transformación humana del paisaje. María Paz Aires (Oporto, Portugal, 1998) explora la relación entre cuerpo, género y naturaleza a través de esculturas e instalaciones sonoras. Gustavo Pérez (Ciudad de México, 1950) es una figura destacada de la cerámica contemporánea iberoamericana, reconocido por sus formas geométricas y la precisión de su trabajo en torno. Junto a ellos otros tantos.

Para más info: www.ifema.es/arco/lisboa

