Elogio al benessere

Los viajeros del mundo saben que ciertos lugares justifican unas horas de vuelo, ya sea por su encanto o energía, por las experiencias que allí se viven, o simplemente, porque siempre despiertan las ganas de regresar. En París, Nueva York y tantas ciudades del globo, el manejo de un concepto particular de bienestar ha logrado crear destinos que merecen escapadas a sus entornos. En Punta del Este, Locanda propone sumarse a ese universo con una experiencia de relax, armonía y salud, que lleva el sello de hospitalidad Cipriani.

Ubicado en el entorno natural del bosque de La Barra, a pocos minutos del mar, el hotel se erige como un sitio concebido para recuperar el equilibrio, desacelerar el tiempo, despertar los sentidos, respirar hondo, mimarse y disfrutar. Diseño, confort y gastronomía, se integran con la naturaleza en una propuesta especialmente pensada para el turismo internacional de alto poder adquisitivo, que cada temporada elige a Punta del Este como lugar de descanso.

Tras su reapertura días atrás, todo está pronto para una nueva fase que suma importantes novedades: además de nuevas canchas de tenis y pádel, Locanda Spa se presenta como la nueva joya de la corona. La iniciativa busca trascender la tradicional temporada de verano y posicionar al establecimiento como un punto de referencia para quienes buscan refugios orientados al reposo y la calidad de vida durante todo el año. Aquí, la experiencia puede abarcar desde algo tan sencillo como reservar tiempo y dedicar una mañana al relax, o elegir un programa de un día que combine masaje, almuerzo y una pausa, hasta una escapada que permita quedarse el tiempo suficiente para que el descanso encuentre su propio ritmo.

Inspirado en los principios de la medicina preventiva, el bienestar consciente y la potencialidad restauradora de la naturaleza, el nuevo enclave propone recorridos personalizados que integran tratamientos de última generación, programas de recuperación física, nutrición, movimiento, y activaciones sensoriales. Como no podía ser de otra forma, el agua es uno de los grandes hilos conductores de la iniciativa. Piscinas de hidroterapia, circuitos termales, instancias de contraste entre calor y frío, y excepcionales áreas de relajación conforman un ambiente diseñado para aplacar el estrés, bajar el ritmo y alcanzar estados de calma profunda. A esto se suman programas de nutrición desarrollados para acompañar diferentes objetivos de bienestar y longevidad, junto con actividades de movimiento consciente, yoga, entrenamiento funcional, meditación y actividades al aire libre.

La innovación es un pilar innegable del spa. Tecnología aplicada al benessere, con tratamientos a medida y nuevas herramientas orientadas a la recuperación, y la calidad de vida forman parte de una visión contemporánea que tiene como objetivo responder a las necesidades de cada visitante que se acerque el spa.

Así las cosas, está visto que en Locanda la salud se expresa de distintas maneras, sea con energía, practicando deportes, como tenis pádel, natación, Pilates, o yoga, para curtir la onda omm. Todo eso sin olvidar la lista de tratamientos de belleza, masajes y modalidades de relajación.

El punto es que cada persona encuentre allí su itinerario de experiencias de acuerdo a su gusto y preferencias, incluso si se requiere un tratamiento para cada usuario.

Pablo Rivara.

De Oriente & de Europa

Una de las claves de la propuesta está en la autenticidad de sus terapias asiáticas, realizadas por profesionales formados en esas tradiciones. En el masaje tailandés, las presiones rítmicas y los estiramientos asistidos construyen una vivencia corporal diferente a la de un masaje con aceites. La técnica balinesa incorpora otras cadencias y maniobras, mientras que la tradición china aporta su propio repertorio de presiones y trabajo manual. La evocación de un viaje a Asia nace del conocimiento de quienes realizan los tratamientos. Importan la técnica, la secuencia y la sensibilidad de las manos. Es el tipo de detalle que puede reconocer quien alguna vez viajó a Tailandia, y que también puede descubrir, por primera vez, quien llega buscando sensaciones diferentes en Punta.

Otra geografía que se incorpora a la búsqueda de la armonía en el spa, es la aportada por la reconocida clínica suiza Valmont, cuya cosmética de alta gama se traduce en productos y tratamientos diseñados especialmente para el paquete de belleza que ofrece Locanda: fórmulas y técnicas profesionales en una misma liturgia. La elección de las fórmulas, las texturas y la manera de aplicarlas aportan carácter a los rituales faciales y corporales. Ese acercamiento personalizado al universo Valmont se traduce en una experiencia completa, con el cuidado del protocolo, y una particular manera de entender la belleza, lo cual suma al tiempo de disfrute. La identidad suiza, en armonía con la de las terapias asiáticas, amplía gama de propuestas disponibles.

Pablo Rivara.

Descanso de los sentidos

Los programas del spa van más allá del concepto tradicional. En las salas de luz roja, el menú de opciones incluye sesiones de fotobiomodulación. A su vez, el espacio dedicado al gong invita a vivir otra clase de inmersión: escuchar su resonancia en una sala insonorizada, especialmente preparada para apartar las distracciones del exterior. La experiencia Harmony, desarrollada con equipamiento LEMI, combina música y suaves vibraciones. El sonido puede sentirse también en el cuerpo. Estas son apenas algunas de las propuestas dirigidas a desplazar la atención de las pantallas y de los asuntos pendientes, y hacer foco en lo que ocurre al momento, sin necesidad de llenar cada minuto con una actividad.

El agua suma su propio lenguaje. El contraste entre calor y frío se vincula con la complementariedad del yin y el yang: sensaciones diferentes que forman parte de un mismo recorrido. Entre movimiento y quietud, entre estímulo y pausa, surge una idea de equilibrio que comprende tanto al cuerpo como a la mente.

Vale saber que los beneficios del spa pueden experimentarse sin necesidad de alojarse en el hotel. De hecho, las variadas opciones de Day Escapes permiten dedicar una jornada completa al bienestar pues fueron diseñadas para combinar tratamientos, movimiento, gastronomía y acceso a las instalaciones. Deep Relaxation & Reconnection fusiona movimiento suave o mindfulness con masaje. Beauty & Wellness Escape pone el foco en el cuidado facial y la luz roja, mientras que Detox & Rejuvenation reúne actividad física y tratamiento corporal. Las tres propuestas contemplan acceso a las instalaciones de bienestar y un Cipriani Natural Lunch, alargando la experiencia a la mesa.

Para quienes prefieren una pausa más prolongada, Locanda propone un retiro de tres días, organizado en torno a tres momentos: Reset, Restore y Renew. El programa aúna movimiento, terapias personalizadas, meditación y pausas para disfrutar de la gastronomía y el descanso. También se contempla la posibilidad de una escapada de dos días, con una selección más concentrada de experiencias. El objetivo es que cada visitante encuentre su propio ritmo: dedicar unas horas al cuidado personal, organizar una jornada completa o transformar unos días en una experiencia integral.

Pablo Rivara.

Abierto todo el año

Uno de los aspectos más interesantes de esta apertura es que Locanda Spa no estará limitado a la temporada de verano. Su complejo deportivo y de entrenamiento funciona durante todo el año y estará abierto al público mediante un sistema de membresías. Las instalaciones incluyen gimnasio, sala de pesas, spinning, piscina cubierta, yoga, Pilates, pádel y tenis, además de entrenadores que acompañan rutinas de actividad física y bienestar.

Claro que la experiencia Locanda no estaría completa sin la ya emblemática gastronomía del lugar. Con Harry’s Table, el restaurante insignia del hotel, la tradición italiana se fusiona con los mejores productos de Uruguay, en una apuesta que acompaña los distintos momentos del día. Inspirado en el legado de la hospitalidad Cipriani, su cocina ofrece desde desayunos cuidadosamente elaborados hasta almuerzos junto a la piscina y cenas en un ambiente elegante y relajado.

Para el verano, la prevista incorporación de Harry’s Dolci ampliará ese universo gastronómico. El histórico concepto de Cipriani, nacido en Venecia en 1981, llegará por primera vez a Latinoamérica y sumará una nueva dimensión a la experiencia del hotel.

El Lobby Bar, presidido por un piano de cola, invita a degustar tragos clásicos en un ambiente que promueve los encuentros distendidos. Por su parte, el Pool Bar tienta con un concepto más informal para acompañar las jornadas de sol, piscina y naturaleza.

Asimismo, la reciente apertura de Casablanca Beach Club, el parador del hotel ubicado a pocos minutos del lugar, suma una nueva dimensión a la estadía, permitiendo alternar la tranquilidad del bosque con el movimiento y el paisaje de la playa. Su ubicación a orillas del océano lo convierte en un complemento natural de la infraestructura del hotel, donde los huéspedes podrán acceder a servicio de playa, gastronomía, cocktails y traslados exclusivos.

De esta forma, la combinación exclusiva de tradición, gastronomía, naturaleza, e innovación convierte a Locanda en un templo donde recuperar el equilibrio, dedicar tiempo a uno mismo y descubrir nuevas formas de disfrute y relajación. Un lugar donde todo está pensado para agradar, convirtiendo al bienestar en el ingrediente fundamental que seguro hará la magia de cada estadía.