Durante todo este mes de octubre, Montevideo Shopping lleva adelante una nueva edición de su campaña de lucha contra el cáncer de mama. La iniciativa cumple catorce años llevando un mensaje de esperanza a quienes están transitando la enfermedad, compartiendo este mensaje con el público de una manera cercana, visible y accesible.

A lo largo de este tiempo, la campaña fue adoptando diferentes formatos y propuestas con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de los controles, la detección temprana, y los hábitos saludables.

Así las cosas, cada año, el arte, la música y distintas formas de intervenciones basadas en la innovación, han dado vida a un programa que procura poner el tema en agenda y llegar a públicos diversos.

Para la apuesta 2026, uno de los eventos de destaque tendrá lugar el martes 27 de octubre, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Ese día se realizará el espectáculo que reunirá al Ballet Nacional del Sodre y a No Te Preocupes (en realidad hacemos ciencia), la banda integrada por científicos e investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo, que en su repertorio combina covers de canciones conocidas con divulgación científica. Una vez más, la música y la danza son el lenguaje elegido para volver a transmitir un mensaje que sigue siendo tan vigente como en un principio. Asimismo, se encuentran a la venta en el segundo nivel del centro comercial los tradicionales pañuelos de la campaña, una colección que ya consta de 13 diseños exclusivos. Con la compra de estos accesorios, se colabora con la Comisión de Lucha contra el Cáncer y con el Hospital de Clínicas. Vale recordar además, que esta acción se ha convertido en uno de los símbolos de la iniciativa y cada año invita a quienes visitan el Shopping a sumarse a esta campaña.

A su vez, Montevideo Shopping también realizará acciones en conjunto con el Hospital de Clínicas orientadas a informar y generar conciencia, reforzando la importancia de incorporar los controles como parte del cuidado de la salud.

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