Vitrales de luz

Con la curaduría de Patricia Bentancur, la exposición de siete pinturas acristaladas y un acrílico histórico, firmados por Yamandú Canosa (Montevideo, 1954), ocupa desde principios de noviembre el Templete, ese nuevo espacio que Xippas reserva para las exposiciones individuales.

A decir del propio Canosa, flora cielo cristal, el título de la serie -y de muestra- funciona a la manera de un haiku: tres palabras que al encontrarse forman un cuarto elemento, que puede leerse como el fragmento de un poema filosófico desde el cual repensar las imágenes y símbolos presentes en la trayectoria del artista. Lo que se trasluce en este conjunto de siete obras recientes, es la naturaleza iluminada en ramas, árboles, rayos, cielos estrellados, agua, pájaros, frutos, insectos; un universo iconográfico que se muestra como una ilusión óptica fractal.

Cabe recordar que desde temprano el uruguayo se vinculó a la creación y al diseño; se inscribió en la Facultad de Arquitectura en la década de los 70’ y pronto llegaron las primeras exposiciones en Montevideo y Buenos Aires. En 1975 se marchó a Barcelona, donde se vinculó a las galerías Joan Prats, Benet Costa y Ciento. En el exterior desarrolló una temática centrada en la percepción, y en lo que se considera ver. Su práctica cuestiona cómo se relacionan las personas con el mundo, con la experiencia, con los objetos y con aquello detrás de lo que se ve. Cada proyecto incorpora una gramática propia con la que Canosa genera silencios refractarios a cualquier interpretación definitiva, y es esa singularidad en la que fija su identidad y, a su vez, la que se opone a ser traducida en un discurso cerrado.

En la presentación de esta serie, Patricia Bentancur escribe que “flora cielo cristal propone una visión velada, una forma de mirada atravesada -esta vez-, por cristales de vitrales que multiplican la cualidad y diversidad de una luz coloreada. Y la luz no es solamente la materia que ilumina y permite hacer visible el mundo, sino que es también la materia de la pintura, la pintura como luz armonizada".

Yamandú Canosa. Pablo Kreimbuhl.

–¿Cuál fue el disparador de esta serie?

–Hace años que tenía pendiente hacer una serie de obras acristaladas, inspirada en la calidad de la luz de los cristales de molde en los ventanales de mi antiguo estudio en Barcelona. Es un viejo proyecto que se adaptaba perfectamente a la magnífica sala de la Galería Xippas en Manantiales. La gramática de esta serie de obras es la que construye los vitrales, que son collages de luz. Una de las poéticas de la pintura es que es luz armonizada. La pintura es luz y su esencia es inmaterial; la pintura es inmaterial. Me interesaban los efectos lumínicos de los brillos, la calidad de las texturas que dibujan y la atracción óptica que construyen. La gramática de los vitrales es apasionante, empezando por su génesis llena de la espiritualidad de la que la luz es medium. Luego es un collage de colores básicos, a veces de colores planos, a veces de cristales que incorporan iconografías o palabras. Es un gran campo abierto a la investigación. Ya Marcel Duchamp, con su Le Grand Verre, se acercó a esto. En su versión doméstica, los vitrales tienen bajorrelieves que desdibujan las formas que transparentan, ocultándolas. Todo junto es material de pintura pura, de enigma, de búsqueda, del que soy el primer sorprendido.

–¿Cómo dialogan entre sí las piezas?

–La muestra se llama flora cielo cristal. Son tres elementos que dialogan entre sí en todas las piezas y en diferentes combinatorias. Pero la luz acristalada es la lengua común de esa conversación. Mi deseo es que el espectador se sumerja en una piscina luminosa de árboles, ramas, estrellas, cascadas, pájaros. Y como telón de fondo, una canoa navega en esa laguna de luz. La luz y la Naturaleza son los protagonistas.

–¿Hubo algún desafío inesperado en la realización de estas obras?

–Siempre los procesos creativos suponen abordar lo imprevisto. En realidad, creamos para conocer. Pero el mayor desafío de esta serie es pintar la transparencia y la reverberación de los cristales, fundamental para que el visitante se sienta en un espacio en que las ventanas de las obras le recitan poemas transparentes.

Complementa esta puesta en escena, Canoa, un acrílico sobre tela, de 1998, que se mostró por primera y única vez, en la exposición colectiva Psycho, organizada en 2000 por la Sala de Arte Robayera, en Cantabria. El tema de la obra es parte de la iconografía clásica de Canosa y desde los 90’ se manifiesta de manera recurrente en su trabajo. De hecho, en la primera Bienal de Montevideo, de 2013, su instalación Hay lugar, incluyó una canoa real colgada de un muro. “Todos los años aparecen una o dos en mis pinturas. También en flora cielo cristal hay una”, comenta entre risas el artista.