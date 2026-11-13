Vamos a peor

Don Norman, un hombre con la barba y la frustración de un profeta; superestrella del diseño que entró como vicepresidente de Apple cuando la empresa parecía condenada a la ruina, y salió de ella cuando ya iba para imperio. El creativo que cuenta entre sus logros, pero solo como uno más, el contribuir a la forma del mismísimo iPhone; hoy se confiesa casi incapaz de manejarse con uno. “¿Por dónde se supone que debo sostener este artefacto?”, gruñe al zoom por el que habla desde su casa en San Diego, California. “Es casi imposible levantarlo sin tocar la pantalla con los dedos, y si tocas la pantalla, puedes provocar cualquier cosa que no quieras”. Cualquier cosa quiere decir, según la aplicación que uno tenga abierta, llamar a quien no se quiere llamar, poner un sticker en un chat de trabajo, o sacarle una hermosa foto desenfocada al manojo de cables bajo el televisor, al tobillo de un transeúnte, o lo que sea que uno tenga delante.

“Antes, Apple era famosa por no incluir instrucciones. No las necesitabas. Levantabas el teléfono o enchufabas el ordenador, y en segundos sabías usarlo. Se explicaba solo”, prosigue Norman, con una carrern un edificio rehabilitado del centro de Terrassa, al pie del Parc Natural de Sant Llorenc, a 18 kilómetros del centro de Barcelona, una vivienda con diseño bioclimático, placas solares en el tejado, y puertas que se abren a un pequeño patio trasero donde crecen limones, pimientos y fresas, da cobijo al climatólogo italiano Carlo Buontempo (Roma, 53 años), y a su familia. Director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, pasa parte del tiempo en Bonn (Alemania), donde tiene su despacho. Sin embargo, alguna semana al mes se sumerge en el clima de España, teletrabajando desde el municipio barcelonés donde llegó de la mano de su mujer, natural del lugar, y científica como él. En un momento en el que Estados Unidos y otros países dificultan la monitorización rigurosa de los datos con los que se realiza el seguimiento del calentamiento del planeta, resulta todavía más relevante el servicio climático que dirige Buontempo, quien además de trabajar con los satélites, lo hace con un superordenador en Bolonia, al que llegan cada día 800 millones de registros de la Tierra. Sobre todo tras un verano reciente que disparó las alarmas en todo el continente desde el punto de vista del clima, y en el que el físico italiano tuvo oportunidad de experimentarlo desde su casa, sin aire acondicionado.

Natalie Scheck.

–¿Cómo de extraordinario fue el clima de este verano en la Madre Patria?

–A escala planetaria, el pasado agosto fue el mes más cálido desde que hay registros, empatado con julio de 2023. El verano en su conjunto fue el más caluroso, al mismo nivel que el de 2024. Pero en Europa no fue el más caluroso registrado; sino solo en la parte más occidental. En cuanto a la percepción de la población, creo que ha habido un antes y un después a partir de este último verano, por las olas de calor, los incendios, y el bajo nivel de los ríos... Por otra parte, la tendencia es muy clara. Hay bastantes probabilidades de que 2026 sea también otro año récord. Y los once años más calurosos registrados hasta ahora en el planeta, han pasado en los últimos 11 años. Esto dice mucho acerca de dónde estamos.

–¿Cuál considera que fue el impacto más importante?

–El impacto más fuerte de este verano no fue solo meteorológico o climático, sino cómo nos afectó a todos como personas. Una cosa es escuchar a un científico que te enseña un gráfico, otra cosa es no poder dormir porque por la noche hay 28 grados; o porque pierdes tu casa en un incendio, como ocurrió en Bordeaux. Por supuesto, no se puede atribuir todo al cambio climático, pero ha habido un momento de consciencia colectiva, de decir ‘esto no es normal’.

–¿Qué pasa por la cabeza de un climatólogo cuando la gente se sorprende porque sucede aquello de lo que por años se viene avisando?

–Cuando ocurre un fenómeno tan extremo, un primer pensamiento es querer estudiarlo. Tenemos que aprender de lo que está pasando. Pero sí, esto se parece mucho a lo que dijimos hace 20 años. En 2003, cuando se produjo la gran ola de calor que fue totalmente excepcional e inesperada, se avisó que eso había sido algo muy extremo para el clima de entonces, pero que no sería tan raro verlo en 2020, y que para 2050 a lo mejor sería un verano casi frío. Pasadas dos décadas, seguramente se han mejorado algunas cosas, pero quizá se podía haber aprovechado mejor, el hecho de saber que esto iba a ocurrir.

–¿Qué va a ocurrir en los veranos del futuro?

–Las olas de calor van a ir a peor, está clarísimo. Podemos discutir si todo lo que hemos visto es debido al cambio climático o si hay una influencia en la variabilidad climática, hay muchas discusiones técnico-científicas súper interesantes, pero el hecho que deberíamos tener en cuenta para nuestra adaptación es que van a ir a peor seguro. Tendremos más olas de calor, empezarán antes, durarán más y serán más intensas que este verano. Entonces, ya que lo sabemos, podemos hacer algo. Podemos imaginarnos nuestras ciudades distintas, podemos cambiar nuestra manera de vivir y de organizar nuestro trabajo. El norte y el centro de Europa, que se han visto sorprendidos este verano, a lo mejor pueden aprender de lo que ya se hace en el sur de Europa.

–¿Cómo está adaptada al calor su casa de Terrassa?

–No es cero emisiones en energía, pero sí que está muy bien aislada y por eso en verano, aunque no tenemos aire acondicionado, se consigue estar bastante a gusto, gestionando correctamente cuándo se abren y se cierran las ventanas. Al principio de las olas de calor, estamos sistemáticamente diez u once grados por debajo de la temperatura de fuera. Y esto, claro, supone una diferencia muy importante. Además, al tratarse de un sistema pasivo, no gastamos energía para mantener el interior en condiciones decentes. Cada vez será más difícil, pero se pueden hacer cosas.

–Pero estas adaptaciones requieren inversiones que no todo el mundo se puede permitir.

–Hay adaptaciones que no cuestan casi nada. En el Reino Unido, las tiendas cierran a las cinco de la tarde, después de esa hora es difícil comprar comida, sobre todo en los pueblos pequeños. Aquí, en el sur de España, la gente espera a la tarde, cuando baja el calor, para hacer las compras. Hay cambios de horario que no cuestan casi nada y que pueden tener un impacto muy importante sobre la vida de las personas. Más que unas intervenciones concretas, se necesita un cambio de mentalidad. Vamos a vivir, ya estamos viviendo, en un clima que no tiene nada que ver con el de nuestros antepasados, por eso tenemos que cambiar casi todo.

–¿Por qué se está respondiendo con tanta lentitud a una amenaza tan grave como el cambio climático?

–Esto dice mucho de nosotros como humanos: no reaccionamos por lo que diga un científico o un sabio en su laboratorio, reaccionamos porque vivimos una situación extrema y tenemos una reacción instintiva. Posiblemente, nos vendría muy bien ser más racionales, pero como humanos reaccionamos de forma mucho más emotiva.

–¿Qué es lo más difícil de medir en cuanto a las temperaturas del planeta?

–Los polos, los trópicos, la atmósfera, el hielo marino, el hielo de las montañas, eso está bastante bien monitorizado, pero hay lugares como el océano profundo donde es más difícil de medir. Esto es más complicado de investigar porque los satélites no pueden penetrar dentro del océano. Aun así, tenemos drones marinos que van por debajo del agua y emergen unos días después, conectando con los satélites para darnos los datos.

Natalie Scheck.

–Cuando dice que los últimos años o este verano fueron los más calurosos desde que hay registros, ¿en cuánto tiempo sucedió esto?

–Para nosotros significa desde 1940, que es cuando empieza la base de datos que utilizamos. Pero los paleoclimatólogos que estudian los anillos de los árboles o los sedimentos, estiman que no ha pasado nada similar en milenios.

–¿No es así?

–Es seguro que los récords de calor actuales son los más altos de los últimos doscientos años, y aunque hay más incertidumbre, es muy probable que estemos hablando de los más calurosos de los últimos cien mil años.

–¿Qué significa esto a escala humana?

–Significa que nunca hubo veranos tan calientes desde que los humanos vivimos en ciudades, desde que escribimos nuestra historia o desde que tenemos agricultura. Es una cosa enorme. Es difícil explicar lo impactante que es todo esto. Como Homo sapiens, a lo mejor hemos vivido un momento de calor así, pero no en lo que llevamos de civilización humana tal y como la conocemos hoy.

–Los científicos también han mostrado su sorpresa por los récords de este año en los océanos.

–Las olas de calor marinas han sido también muy impactantes. A escala global, otra vez estamos por encima de todos los valores pasados. Sorprende mucho, así como El Niño que estamos viendo, pero no es un hecho aislado sino parte de un patrón muy claro de la subida de la temperatura. Por otro lado, el océano almacena una cantidad de energía impresionante. Que el nivel del océano esté subiendo se debe al deshielo, pero una buena parte se debe también a la dilatación térmica por efecto de la subida de la temperatura. Esto no solo es impactante por sus efectos sobre la población, requiere una reflexión: en todos los escenarios climáticos, el nivel del mar seguirá subiendo los próximos dos siglos, e incluso más allá. Es enorme. No tenemos una manera de cambiar de dirección. Si se consiguiesen parar las emisiones, a lo mejor a final de siglo sí se podría ver una bajada de la temperatura global, pero esto no sucede con el océano. Pase lo que pase, el nivel del mar va a seguir subiendo durante siglos.

–¿El cambio climático está afectando de forma especial a Europa?

–Europa se va calentando a un ritmo de casi el doble del promedio global. Como región, se ha calentado ya más de 2,5 grados, cuando el promedio planetario es de 1,4.

–Pero eso tiene truco, cualquier punto terrestre del planeta se calienta más que el promedio, porque este efecto es más lento en los océanos, que ocupan mucho más espacio.

–Totalmente. El planeta Tierra es sobre todo agua y un poco de continentes. Las zonas terrestres se calientan más y en Europa hay poca agua. Es verdad, pero si comparamos los continentes, Europa se calienta también un poco más rápido que el resto.

–¿Por qué es mayor el impacto del cambio climático en Europa?

–No tenemos todas las respuestas, pero hay algunas hipótesis. La primera es el impacto del Ártico europeo, la región que más se está calentando. Otra cuestión interesante que se ha debatido mucho, es el impacto de la legislación europea de calidad del aire. Desde los años 70’, Europa ha reducido mucho la contaminación, lo que resulta superpositivo para la salud, pero también ha hecho nuestra atmósfera más transparente, y esto supone que más radiación solar pueda llegar a la superficie. Un tercer análisis tiene que ver con los sistemas de alta presión (de la atmósfera), que desempeñaron un papel muy importante este verano, con las tan mentadas olas de calor. ¿Esto es una consecuencia del cambio climático o una variación natural del clima? No lo sabemos, pueden ser las dos cosas. Pero si se trata de una consecuencia del cambio climático, las olas de calor del futuro pueden ser aún peores de lo que nos dicen los modelos científicos.

–¿Por qué se habla tanto del fenómeno de El Niño que estamos viviendo este año?

–Este es El Niño más intenso que hemos visto desde que tenemos buenas mediciones. Hasta ahora, el más intenso fue el de 1998, pero todo parece indicar que este año será aún más fuerte. Su impacto llegará a su pico cerca de Navidad.

Toma aérea tras el desbordamiento del río Jacuí, en la Praia de Paquetá, en el municipio de Canoas, región metropolitana de Porto Alegre (2024). EFE/ Isaac Fontana.

–¿El Niño también se está intensificando por el cambio climático?

–No lo sabemos. El IPCC (el principal grupo internacional de expertos sobre cambio climático) dice que El Niño es el fenómeno más importante en el ámbito de variabilidad climática interanual y seguirá siendo así en el futuro, en todos los escenarios. Lo que sí está claro es que El Niño va a actuar cada vez en un planeta donde la temperatura media será mucho más alta, así que algunos de los impactos pueden ser más importantes.

–¿Sus vecinos en Terrassa saben a qué se dedica? Cuando se encuentran, ¿hablan del clima?

–Algunos, sí. Hay un chico con un perro, súper apasionado por la meteorología y cuando nos encontramos hace preguntas técnicas muy interesantes.

–¿Le molesta tener que discutir sobre cambio climático con negacionistas que muestran pocos conocimientos científicos?

–Es parte de nuestro trabajo, lo hago gustoso, aunque a veces es muy frustrante. Uno de los puntos fuertes de nuestro programa es que todo lo que hacemos está disponible y cualquier persona puede mirar nuestros datos. Al final, lo que tenemos son termómetros e instrumentos de medición que proporcionan datos, son el punto de partida de todo. Cualquier persona tiene derecho a su opinión, pero la realidad es la que nos indican los instrumentos, los satélites, las boyas, los aviones... El cambio climático no va de conspiraciones u opiniones; es lo que dicen los termómetros. Personalmente, lo que me genera más preocupación es que haya gente que no se fía de las observaciones.

–¿Es una exageración relacionar los incendios forestales de los últimos años en Europa, con el cambio climático?

–Es complejo, como todo. El cambio climático puede hacer que los incendios sean más intensos, más fuertes, pero en zonas tan antropizadas (modificadas por la actividad humana), como Europa, la gestión de los bosques también desempeña un papel importante. A escala global, la superficie afectada por los incendios se redujo, porque disminuyeron las prácticas tropicales de quemar para cultivar. En Europa es un poco distinto. Lo que podemos decir es que las proyecciones climáticas indican un aumento de los días de riesgo extremo de incendios.

–Este agosto, la temperatura de la Tierra volvió a alcanzar un aumento de 1,5 grados. ¿Tiene sentido seguir insistiendo en el límite de seguridad de 1,5, cuando esa batalla está claramente perdida?

–Se va a sobrepasar seguro, estaba claro ya hace algunos años. Si no es el año que viene, será en dos años. Aun así, el 1,5 no es solo un número científico, es un punto de conexión entre la ciencia y la política. Aunque se sobrepase, los términos de discusión no han cambiado. Si no se consigue, un aumento de 1,6 será mejor que 1,7; y 1,7 será mejor que 1,8. Como indicó en primavera el Met Office (servicio meteorológico del Reino Unido), hay una posibilidad bastante alta de tener como mínimo un año por encima de 2 grados, antes de 2030 (el otro límite de seguridad que el Acuerdo de París busca no superar).

–Los pronósticos ya dicen que con los compromisos actuales de los países, la temperatura subirá más de 2 grados. ¿Qué hace falta para conseguir una reacción?

–Nadie quiere el sufrimiento de la gente, pero posiblemente la manera de cambiar el rumbo sea algo que nos afecte y que nos haga dar cuenta de la situación. Pues, si no se hace nada, los impactos van a ir a peor. El libro El Ministerio del Futuro, de Kim Stanley Robinson, es interesante como ciencia ficción, pero también porque el escenario inicial va un poco de eso: una ola de calor mata a millones de personas en India y esto cambia la respuesta política al cambio climático. Como ser humano, esperaría que nunca pasara, pero me imagino que será algo así lo que haga cambiar el chip, no nosotros los científicos con un nuevo informe.

–¿Le preocupa el futuro?

–Sí, aunque soy una persona optimista y pienso que como humanos, tenemos la capacidad de abordar los problemas más complicados. Y el cambio climático es con mucha probabilidad el problema más complicado desde que vivimos en este planeta.

–¿Qué siente cuando piensa en el futuro de sus hijos?

–Para nosotros es más un sentimiento de culpa. Hasta ahora no han sido particularmente críticos con nosotros, pero mi mujer y yo sentimos que nuestra generación va a dejar a nuestros hijos un planeta en condiciones más complicadas, en muchos sentidos.

(Derechos exclusivos, El País de Madrid).