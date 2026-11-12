Llegó la primavera: Vida al Jardín

Espacios renovados

Este es el momento de sacarle el mejor partido a los espacios verdes, y las macetas son la forma más sencilla y rápida de transformar balcones, patios, terrazas e interiores. Vivero El Ceibo se precia de contar con opciones para todos los estilos, tamaños y ambientes, ya que la firma considera que las macetas son hoy protagonistas de la decoración, y resultan un accesorio inmejorable para destacar las plantas y aportar personalidad a cada rincón de la casa. El equipo del vivero comparte que los tonos naturales y las texturas como la terracota y el barro aportan calidez; las cerámicas esmaltadas suman color y elegancia, mientras que las de líneas modernas permiten crear ambientes contemporáneos. A su vez, los diseños en plástico y rotomoldeado, livianos y prácticos, así como los modelos en fibrocemento, ofrecen mayor presencia.

Vivero El Ceibo. FLORENCIA FRANCO 2019

La propuesta abarca distintos tamaños y formas, además de jardineras, macetas colgantes y soluciones para balcones y terrazas. Eso sí, antes de elegir, es preciso considerar el lugar donde se va a ubicar la maceta, el tamaño que puede alcanzar la planta y sus necesidades de drenaje. Combinar distintos tamaños, materiales y alturas también es una excelente manera de dar movimiento y personalidad a un espacio. Abierto de lunes a sábados.

›› Av. Dr. Juan B. Alberdi 6157. Instagram/@elceibo_vivero - viveroelceibo.com

Derribando mitos

Es tiempo de floración de orquídeas y en Brõte aprovechan la fecha para justamente cuestionar el preconcepto de que son plantas difíciles de cultivar y mantener. Por el contrario, sostienen que son muy fáciles si se siguen unas sencillas recomendaciones.

Brote Pablo Rivara

Los responsables de la firma explican que en nuestro clima las orquídeas se adaptan a los espacios más luminosos de la casa, teniendo la precaución de evitar los rayos de sol directo que las pueda quemar. Se trata de plantas epífitas –viven en el aire–, y sus raíces se posan sobre un sustrato que les da sostén y mantiene la humedad. Cuando están verdes, la planta está hidratada, pero si el color se torna blancuzco o grisáceo, significa que va perdiendo humedad. Por eso, utilizar macetas transparentes facilita el control de este proceso y señala cuándo regar. En Brõte sugieren hacerlo cuando las raíces están deshidratadas y recomiendan sumergir la planta en agua durante 30 minutos para que toda la maceta tenga contacto con el agua.

Brote. Pablo Rivara

Así, sus flores pueden durar hasta 90 días lo que permite contemplar su belleza mucho más tiempo que otras plantas. Todos los años, vuelven a florecer, siempre y cuando la ubicación de la planta sea adecuada y se haya fertilizado, ya que no obtienen nutrientes en el sustrato. Chequear el estado de las hojas, su color, textura y la ausencia de manchas también es una señal de la salud de la planta, y respecto a las varas florales una vez terminada la floración, solo se cortan si se mantienen verdes. Para más consejos de cómo mantener las orquídeas en su mejor versión seguí los consejos de la cuenta de Instagram.

›› José Ellauri 485. Cel. 094 148 064. Instagram/@broteplantasexoticas

Ensambles prodigiosos

En Vivero Palán Palán son entusiastas de los pequeños jardines en maceta de barro, que traen las bondades de la naturaleza a cualquier espacio de la casa, por más pequeño que sea. Renovables y adaptables a cada estación, para esta primavera verano la sugerencia es combinar petunias, erigerones, verbenas y zinnias con plantas que brinden estructura, como la santolina, las salvias o incluso arbustos compactos.

Palán Palán Pablo Rivara

Otra opción es sumar especies aromáticas como el tomillo, el romero y el orégano. La gran virtud de estos ensambles es que al conservar la base estructural, solo es preciso cambiar las plantas de estación cuando termina su ciclo, en lugar de rehacer todo el conjunto cada año. De esta forma, para el próximo otoño-invierno, las florales pueden renovarse con pensamientos, violas y caléndulas, manteniendo las especies perennes de la composición.

Palán Palán Pablo Rivara

El equipo del vivero es especialista en asesorar cómo armar cada conjunto de acuerdo al ambiente donde se ubicará y en ayudar a seleccionar plantas con requerimientos de sol y riego similares. De hecho, próximamente la firma dictará un taller sobre el tema, así que a estar atentos. Abierto de miércoles a domingos.

›› Reconquista 590. Cel.: 092 127 776. Instagram/@vivero_palanpalan

Tiempo de rosas

Como recomendación general para esta época, Lavender invita a disfrutar de la maravilla de la primavera y a recorrer viveros, jardines y parques en busca de inspiración. Sin perjuicio de esto, Maureen Cummins y su hija Catalina García, responsables de la casa, vuelven su mirada a los rosales, y disparan consejos para mantenerlos en óptimas condiciones, que los aficionados suelen cumplir al pie de la letra.

Lavender. Pablo Rivara

Consultadas por los requerimientos básicos de temporada, las expertas comparten que estos arbustos ornamentales exigen entre cuatro y seis horas de buen sol, y que como toda planta, no les gusta el viento ya que estropea la floración y reseca mucho en la estación cálida. Sin embargo, una buena ventilación ayuda a evitar enfermedades. Fuertes y rústicas, son plantas que se adaptan en todo tipo de suelos, aunque estos deben ser profundos, ricos en materia orgánica y moderadamente ácidos o neutros.

Lavender Pablo Rivara

Además, exigen un riego profundo y nunca sobre el follaje; no les gusta la cercanía de árboles ni de arbustos grandes porque compiten por nutrientes y espacio, y nunca se debe plantar un rosal donde antes hubo otro sin cambiar previamente toda la tierra. Advierten que de no hacerlo se inhibe el crecimiento del futuro rosal. Para finalizar, recomiendan fertilizar aquellas plantas que ya fueron podadas y están en plena brotación.

›› Divina Comedia 2014. Tel.: 2601 3545. Instagram/@lavender.uy