La previa al mundial ¿Camino a Zapopan?

En actitud positiva vale afirmar que el Mundial de fútbol 2026 será el primero que cuente con tres anfitriones simultáneos: Canadá, Estados Unidos y México. Igualmente hubo instancias de sedes compartidas como en 2002, en que se celebró entre Corea del Sur y Japón.

La Copa Mundial de FIFA está fijada oficialmente para el 11 de junio al 19 de julio de 2026. México albergará un total de trece partidos, que se distribuirán entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La contienda inaugural se disputará en la capital mexicana, mientras que el Estadio Akron, ubicado en el municipio de Zapopan, dentro del área metropolitana de Guadalajara, será escenario de cuatro encuentros. En uno de ellos se enfrentarán Uruguay y España el 26 de junio.

Cada sede se prepara desde hace años para el gran evento. En Jalisco, la organización ha estado bajo especial atención mediática en las últimas semanas debido a episodios de violencia en ese estado. Al cierre de esta edición, tanto el gobierno federal como las autoridades estatales y municipales reiteraron públicamente que se mantienen las garantías de seguridad para la celebración de todos los partidos programados en la región. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró en febrero que “se descarta por completo otra sede”, ratificando la confianza del organismo en la organización mexicana.

La Basílica de Zapopan y el Convento de Nuestra Señora de la Expectación, un santuario franciscano. DIFUSIÓN DE PRENSA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, FCME, XOKOL.

Mientras tanto, los anfitriones avanzan en las campañas de promoción del Mundial, en particular en Jalisco. La capital del estado es Guadalajara, conocida por sus actividades culturales, como la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine. En este municipio se encuentra Zapopan, que ha intensificado su proyección como destino turístico de cara al Mundial y más allá. En coincidencia con una campaña de promoción internacional, PAULA fue invitada por la Fundación Casa de México en España para conocer qué distingue a esta región: desde sus atractivos históricos y arquitectónicos hasta su gastronomía y oferta deportiva. Las actividades se desarrollaron entre noviembre y enero en Madrid y contaron con la presencia de Juan José Frangie Saade, presidente municipal de Zapopan.

En entrevista con este medio el mandatario explicó cómo la ciudad alcanzó su posicionamiento actual en el contexto político, económico y social del país, y cómo se prepara para la cita mundialista. “Dentro de la zona metropolitana de Jalisco, Zapopan es uno de los municipios más importantes al día de hoy. Sin embargo, hace diez años esto no era así. Comenzamos a reactivar la economía apostando por la inversión, tanto extranjera como nacional y local. Hicimos crecer la infraestructura para sostener ese desarrollo”, afirmó.

Zapopan es un motor económico. De los 2.471 municipios que tiene México, el gobierno local destaca que su administración figura entre las primeras en finanzas públicas. “Antes teníamos un ayuntamiento con un alto nivel de endeudamiento. Hoy contamos con finanzas saneadas”, señaló.

Arco de Zapopan, un emblema en la ciudad, en el centro de Zapopan. DIFUSIÓN DE PRENSA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, FCME, XOKOL.

El presidente municipal detalló además que las políticas públicas de la última década han abarcado desde programas de equidad de género hasta el impulso al emprendedurismo y la generación de empleo. “Creemos en la inversión y en la creación de oportunidades”, sostuvo. Los sectores con mayor crecimiento han sido la tecnología, los sistemas de información, el sector inmobiliario, la infraestructura y la hostelería. Zapopan, donde viven aproximadamente un millón y medio de habitantes, representa cerca del 30 por ciento del Producto Interno Bruto del estado de Jalisco, según cifras oficiales locales.

En términos de extensión territorial, Zapopan es considerablemente mayor que Guadalajara. Tras una década de crecimiento sostenido, el municipio se posiciona como un polo de atracción para empresas y nuevos residentes. Esa evolución también ha sido clave para cumplir con los requisitos exigidos por la FIFA. “Hace años que trabajamos en el cuaderno de cargos que exige el organismo: hotelería, restaurantes, seguridad, protección civil y derechos humanos. Estamos ultimando detalles, pero el camino está avanzado”, afirmó Frangie.

Los partidos se jugarán en el Estadio Akron, inaugurado el 30 de julio de 2010 y casa del Club Deportivo Guadalajara. Con capacidad para cerca de 46.000 espectadores, el recinto destaca por su arquitectura inspirada en la forma de un volcán. Ha sido sede de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2011, de los Juegos Panamericanos 2011 y de finales internacionales de clubes.

Un poco de historia

La palabra Zapopan proviene del vocablo náhuatl Tzapopan, la cual está compuesta por dos términos: “Tzapotl” que significa Zapote y “Pantli” que expresa Bandera o Lugar. De esta forma Zapopan significa “lugar de zapotes” y el pueblo que dio nombre a todo el municipio jalisciense.

Diversos estudios arqueológicos han arrojado fechas que permiten conocer el surgimiento y desarrollo de las sociedades que ocuparon estos territorios. Según los hallazgos (que pueden leerse completos en la web del municipio) fue entre el año 1500 a.C. y el 200 a.C. cuando surgió la alfarería, la textilería, la metalurgia y domesticación de plantas.

Aquellos primeros asentamientos humanos mostraron una arquitectura modesta. El esplendor llegó a partir del año 400-450 d.C. y se extendió hasta el 900 d.C. cuando surgieron varios centros urbanos y se afianzaron las prácticas religiosas politeístas. Al arribo de los conquistadores al occidente de México en el año de 1530, existían en la región dos señoríos indígenas: Atemajac (Atlemaxaque) y Tesistán (Tequesistlán). Desde aquel entonces se arraigó el sincretismo cultural y religioso.

En términos de extensión territorial Zapopan es siete veces más grande que Guadalajara, la capital del Estado de Jalisco. Hoy, tras una década de crecimiento y mejoras públicas, son muchos los que quieren instalarse aquí.

Las primeras parroquias cristianas que se documentan en Zapopan datan de mediados del siglo XVI. Peter Gerhard, geógrafo estadounidense cuyo trabajo se centró en el México colonial, indicó en una de sus investigaciones que en 1648 se estableció el famoso santuario de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan, conocida también como “La Generala, Patrona y Protectora Universal del Estado de Jalisco”.

La virgen es una figura venerada. En 1734 fue llevada a la Catedral de Guadalajara para interceder en contra de las tempestades y epidemias, dando origen a la romería anual donde la imagen sale de su basílica y visita los templos de la zona cada 12 de octubre. La peregrinación fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2018. Durante el recorrido se pueden ver danzas de diferentes regiones del país que acompañan en cada ocasión unos 2 millones de fieles.

Maestría artesana

El desarrollo del arte popular en esta región ha sido sobresaliente. Diego Radames

Durante la época colonial, el territorio que hoy corresponde a Zapopan, estaba comprendido por un numeroso grupo de pueblos originarios, entre otros, los Wixárikas o Huicholes. Para su sustento producían alimentos en sus huertas y en algunos molinos aledaños. Cosechaban frijol, maíz, trigo y verduras. Además, producían piloncillo o panocha (panela), recolectaban frutas, pescaban y criaban diferentes especies de ganado para el abasto de la ciudad de Guadalajara y otros centros poblados próximos. Aunque el territorio ocupado por las comunidades originarias no coincide en exactitud con el mapa político del presente, sí que ocupó buena parte de lo que actualmente es Jalisco.

El desarrollo del arte popular en esta región ha sido sobresaliente y trasciende lo estético. Es parte del Patrimonio Cultural de Nayarit, que incluye la herencia de los coras, los tepehuanes y los huicholes o wixárikas. Dos exponentes de esta última tradición citada son los maestros artesanos María Guadalupe Hernández López y J. G. González de la Cruz, más conocido por su apodo: Wakilli. Ambos son reconocidos por su profundo conocimiento y compromiso con la preservación de las tradiciones de su pueblo.

Artesania en Zapopan. Diego Radames

Tanto Wakilli como María Guadalupe viven en Zapopan, donde continúan transmitiendo su cultura a través de ceremonias, artesanías y enseñanzas, conservando con orgullo su lengua y vestimenta tradicional como símbolos de identidad y respeto a sus raíces.

Al compartir detalles de lo que representa su arte indicaron que los diseños de la artesanía popular zapopana son intrincados y complejos. Las principales características son sus colores vivos, plasmados meticulosamente en cada pieza. No son solo artesanía, son una ventana a la cosmovisión y a la espiritualidad del pueblo Wixarika. La suya es un arte que refleja una conexión ancestral y sagrada con la naturaleza y sus deidades.

Entre los diseños más típicos sobresalen animales, muchos de los cuales son confeccionados a partir de diversas técnicas como cuadros de estambre, consistentes en pasar hilos con una aguja a través de una tela, o el arte con chaquira, técnica de bordado que utiliza cuentas de colores brillantes para crear diversidad de figuras.

Sabores ancestrales

Las tradiciones arraigadas de esta región mexicana, sus modos de ser y estar en el mundo, sus costumbres y tradiciones que atraviesan los siglos, han contribuido a forjar los símbolos de su identidad contemporánea. La gastronomía local, como en todo México, es otro de los valores que aprecian propios y ajenos.

Jalisco tiene formas peculiares de cocinar los alimentos, aunque las recetas no tengan siempre un origen fácilmente rastreable. Para conocer un poco más al respecto, Cynthia Xrysw Ruelas Díaz y Óscar Segundo, chefs y fundadores del restaurante Xokol ubicado en Zapopan, compartieron algunas peculiaridades de la gastronomía de su tierra.

Enpistachado, chayote y kefir. DIFUSIÓN DE PRENSA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, FCME, XOKOL.

La cocina jalisciense celebra los sabores de la tierra. La del restaurante Xokol en Zapopan es una de las más reconocidas en el presente. Sus fundadores, los cocineros Cynthia Xrysw Ruelas Díaz y Óscar Segundo, explicaron a PAULA: “Xokol es más que un proyecto culinario, es un proyecto que trabaja por una reconexión con el campo y los campesinos”.

Pescado y salsa de frijoles. DIFUSIÓN DE PRENSA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, FCME, XOKOL.

“La gastronomía tapatía (otro gentilicio con el que se conoce a los zapopanos) es una cocina poco conocida y llena de sincretismo. Tiene grandes embajadores como Fabián Delgado, Maru Toledo y Francisco Ruano. La cocina de Jalisco es muy diversa gracias a sus múltiples climas y ecosistemas que mezcla mar, montaña, así como hongos de recolección, frutas tropicales, bayas silvestres, animales de corral y cactáceas. La diversidad de ecosistemas y el sincretismo cultural es una de sus principales características”.

Entre los platos más representativos, de todas las regiones de Jalisco, y en particular de Zapopan, los chefs nombraron el cuachala (carne desmenuzada, por lo general pollo o cerdo, en caldo de jitomate); moles (dulce, de piña, de chapala); pacholas (una especie de tortillas); chile de uña, lácteos regionales; birria (una manera de cocinar la carne vacuna); tamales de ceniza; ceviche de Vallarta y los ponches de frutas.

Consultados por la diferencia que se encuentra con respecto a otras cocinas de México explicaron que la zapopana cuenta con una enorme variedad de ingredientes, además de su tradición en la destilación de agaves: tequila, raicilla y mezcal.

Los chefs se conocieron en Puerto Vallarta, trabajando en La Leche, restaurante de Alfonso Cadena.

Cynthia Xrysw Ruelas Díaz (33), una “cocinera orgullosamente mexicana, enfocada en la soberanía alimentaria y el uso de maíces nativos”, nació en Guadalajara y se formó en el Colegio Gastronómico Internacional.

Por su parte Óscar Segundo (38) nació en Santa María Citendeje, Estado de México, y tiene una formación culinaria empírica. Se presenta como un cocinero y guardián de saberes heredados de su familia. “Nací en una comunidad mazahua. Mi abuela y mi madre son mis mentoras: me transmitieron un amor profundo por el campo y la naturaleza. Ellas me enseñaron sobre hierbas medicinales, frutos y hongos silvestres —comestibles y no comestibles—, un conocimiento que no se aprende en una escuela, solo se hereda. Gracias a ese legado existe Xokol.”

Vista área del municipio donde destaca uno de sus arcos y el edificio del Centro Zapopan, un complejo que combina área gastronómica, comercial y la extensión del Museo de Arte Zapopan. DIFUSIÓN DE PRENSA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, FCME, XOKOL.

“Hace años que trabajamos en el cuaderno de cargos que exige la FIFA: hotelería, restaurantes, protección civil, derechos humanos y seguridad. Estamos ultimando detalles”. Juan José Frangie Saade, presidente municipal de Zapopan.

Para ambos, Xokol es más que un proyecto culinario, es su vida, un emprendimiento que trabaja desde la ciudad por la reconexión con el campo y los campesinos. Según compartieron, el restaurante nació con la idea de llevar una buena tortilla a los comensales tapatíos y ha crecido hasta traspasar las fronteras mexicanas, llevando siempre el legado milenario de la cocina zapopana. “Para 2026, nuestro enfoque no es crecer en cantidad sino en profundidad. El Mundial traerá un flujo importante de visitantes a Zapopan y queremos que quienes lleguen a Xokol encuentren una cocina fiel a sus raíces. Por eso reforzamos nuestra red de productores, respetamos los tiempos de la milpa y trabajamos en transmitir mejor el significado cultural del maíz nativo y del territorio. Queremos recibir al mundo mostrando la fuerza del campo mexicano.”