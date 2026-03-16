Contemporánea: desde el Umbral

Durante un mes Mantova, en Lombardía, celebrará la cuarta edición de la Biennale Internazionale della Fotografia Femminile (BFF). Con el propósito de reflexionar acerca del arte contemporáneo y la sociedad en la que se desarrolla y se crea, cada año se trabaja una temática diferente para el evento. Este 2026 el concepto elegido gira alrededor del término Liminal, procedente del latín limen, que significa "umbral" o "frontera". Así es que en lo que resta de marzo, fotógrafas emergentes y consagradas, dialogarán con colegas y aficionados acerca de las múltiples derivaciones que provoca esta palabra.

“Siempre trabajamos con un tema muy actual que nos caracteriza y que busca analizar la realidad contemporánea en la que nos movemos. Liminal ha sido tanto el concepto que ha guiado la selección de las fotógrafas como la reflexión sobre el gran momento de transición histórica en el que creemos que se encuentra el mundo. Es un tiempo de incertidumbre, un umbral de paso en el que el orden previamente establecido se desintegra, pero aún no es posible identificar una nueva estructura en el horizonte. Los valores están siendo cuestionados”, reflexionó Alessia Locatelli, curadora italiana y directora de la bienal desde la primera edición.

En sus declaraciones a PAULA la experta en fotografía añadió: “en el concepto de umbral resulta interesante la ausencia total de una valoración moral o ética: los momentos de transición son momentos de caos. Y del caos surgen condiciones que no pueden definirse de inmediato como positivas o negativas. Son acontecimientos que deben ser observados atentamente, manteniendo un alto nivel de atención para comprender qué dirección, o direcciones, podrían tomar. A partir de esta reflexión, seleccionamos tanto a las fotógrafas como los lenguajes fotográficos a través de los cuales desarrollar el concepto Liminal”.

Distintos enfoques

Geopolítica, fotografía intimista, documental y mockumentary (género que simula ser real presentando una historia completamente ficticia), fotografía de archivo o fotografía escenificada, son algunos de los lenguajes específicos contemplados en la BFF Mantova 2026. Todos los contenidos han sido elegidos y adecuados para abordar el concepto de Liminal desde diversos puntos de vista con el fin de ayudar al público a ampliar su mirada sobre el mundo contemporáneo.

En ediciones anteriores hubo presencia de profesionales latinoamericanas. Así fue el caso de la brasileña Luisa Dörr con su obra, Imilla, dedicado a las skaters bolivianas, el proyecto documental Underland de la chilena Tamara Merino, y la obra de la peruana Claudia Ruiz Gustafson, La ciudad en las nubes, que combina archivo y fotografía.

Flowers Drink the River StudioBegnini

Polillas, telarañas brillantes, cuerpos enredados en el barro, animales nocturnos y rituales eufóricos dan vida al universo onírico y suspendido de Pia Paulina Guilmoth (Estados Unidos, 1993). Su obra se titula Flowers Drink the River y se presenta como “una búsqueda liminal de la belleza, la resistencia y la magia en un mundo a menudo desprovisto de su componente animista”.

En esta cuarta edición la dirección y curaduría de la bienal optó por dar visibilidad a otras geografías, como es el caso de la fotógrafa coreano-australiana Lee Grant y la estadounidense, Lisa Elmaleh, quien desde 2010 recorre el territorio fronterizo entre Estados Unidos y México documentando e interrogándose acerca del mito del sueño americano.

“Comenzamos la selección de las exposiciones principales aproximadamente un año y medio antes de cada edición del festival. Damos mucha importancia a esta fase de selección y debo decir que siempre nos aporta grandes satisfacciones. Por poner algunos ejemplos, en la edición de 2024, la fotógrafa de la agencia Magnum, Newsha Tavakolian (Irán), obtuvo posteriormente el Deloitte Photo Grant, mientras que a Thandiwe Muriu (Kenia) se le encargó el prestigioso Calendario Lavazza 2025. En esta edición, entre las fotógrafas en exposición, Julia Fullerton-Batten (Alemania) fue seleccionada entre las mejores de 2025”, comentó Locatelli.

Ancestral Constellations StudioBegnini

Lee Grant (Australia, 1973) es una fotógrafa especializada en antropología. Su obra Ancestral Constellations tiene sus raíces en su historia familiar a partir del encuentro en Seúl en 1969 entre su padre, oficial australiano de la Royal Australian Air Force (RAAF) y su madre coreana.

Not What You Saw StudioBegnini

En Not What You Saw Keerthana Kunnath (India, 1995) invita a deconstruir modelos relacionados con el género y la estética, creando un espacio de transformación. En su obra la fuerza se convierte en un acto de autodeterminación y pluralidad de expresión del cuerpo femenino.

The Gay Space Agency. StudioBegnini

Partiendo de la evidencia histórica de la discriminación hacia los homosexuales dentro de la NASA, Mackenzie Calle (Estados Unidos) crea un falso documental a la vez irreverente y crítico que cuestiona prejuicios aún difíciles de erradicar. La obra de la fotógrafa, premiada con el World Press Photo Contest 2024, se titula The Gay Space Agency.

Infertile Crescent StudioBegnini

En Infertile Crescent, Nadia Bseiso (Jordania, 1985) documenta los pueblos que han sobrevivido a lo largo de los territorios limítrofes de su país natal. Allí, las líneas invisibles trazadas por el hombre, los conflictos y la escasez de agua, han moldeado la vida de las comunidades y transformado radicalmente el paisaje.

Protagonistas 2026

Más allá de la diversidad de orígenes, de la semiótica y el lenguaje, de las sensibilidades y enfoques creativos, que son distintos en cada participante, todas las obras tienen en común su aporte al tema elegido de la BFF. “Siempre contamos con un programa amplio que además de involucrar a fotógrafas internacionales —en concreto, en esta edición serán once, de las cuales diez pertenecen a la fotografía contemporánea y una corresponde a la exposición de archivo de Imogen Cunningham, pionera de la fotografía—, incluye también una serie de charlas gratuitas. Consideramos que una parte de nuestro festival de fotografía debe estar dedicada a la profundización y ser de acceso libre: el acceso a la cultura no tiene por qué estar necesariamente vinculado al precio de entrada a las exposiciones. Los talleres y las visitas guiadas, en cambio, varían en cada edición según el tema y las fotógrafas participantes”, explicó la directora.

Este 2026 participan Nadia Bseiso (Jordania) con su obra Infertile Crescent; Mackenzie Calle (Estados Unidos) con The Gay Space Agency; Lisa Elmaleh (Estados Unidos) con Tierra Prometida; Julia Fullerton-Batten (Alemania) presenta Contortion; Lee Grant (Australia) Ancestral Constellations; Pia Paulina Guilmoth (Estados Unidos) Flowers Drink the River; Keerthana Kunnath (India) Not What You Saw; Barbara Peacock (Estados Unidos) American Bedroom; Gaia Squarci (Italia) The Cooling Solution; y Abbie Trayler-Smith (Reino Unido) The Big O y Kiss it!.

Completa la selección la exposición de archivo titulada Cambiando el Enfoque que reinterpreta la obra de una pionera de la fotografía estadounidense, Imogen Cunningham (Portland, 1883 - San Francisco, 1976).

La Papessa

Los organizadores, la asociación cultural La Papessa, son promotores de la cultura fotográfica desde su sede central en Mantova. El proyecto parte de una idea de las fotógrafas Anna Volpi (presidenta) y Chiara Maretti (vicepresidenta). El símbolo que representa a la asociación es la figura de La Papessa que, en el tarot, es una mujer con poder espiritual y temporal responsable de la transmisión del conocimiento. También forman parte de la asociación artistas, expertas en comunicación visual y toda persona apasionada por el arte y la cultura en general.

Más en lapapessa.org - bffmantova.com

Más que exposiciones

Para esta edición se programaron iniciativas simultáneas a la exposición principal, como una convocatoria abierta para un “circuito fuera de circuito”, lecturas de portfolios, talleres, conferencias y actividades educativas niños y jóvenes.

“La fotografía es la forma de arte visual elegida por lo contemporáneo y está adquiriendo un papel cada vez más relevante también en este periodo de transición e incertidumbre, funcionando como un reflejo de las dinámicas sociales y culturales actuales. No es solo un medio para captar la realidad, sino también una herramienta de reflexión crítica. Además, la fotografía tiene la capacidad de comunicar mensajes complejos de forma inmediata. Las imágenes potentes creadas por profesionales pueden generar empatía y poner de relieve desigualdades sociales y problemáticas ambientales, aumentando así la conciencia y favoreciendo un cambio en la percepción. Hoy, la evolución tecnológica ha transformado aún más el panorama fotográfico, haciendo la práctica por un lado más accesible, y empática, gracias a los smartphones y las plataformas sociales, pero por otro, contribuyen a una menor capacidad de consumo consciente debido a la gran cantidad de imágenes disponibles”, concluyó Locatelli.

La bienal es por esto, más que un espacio expositivo. Se propone como un lugar desde el que debatir y cuestionar lo que sucede. Al respecto su directora agregó: “a pesar del trabajo pendiente, en términos de educación y conciencia crítica, la fotografía y la manipulación digital se están convirtiendo en fronteras estimulantes para muchos artistas. Podría concluir diciendo que, en un mundo caracterizado por la incertidumbre y los cambios rápidos, la BFF Mantua se presenta como un festival capaz de valorizar un medio potente para expresar emociones, contar historias y estimular el debate, poniendo en valor el profesionalismo femenino que, como muestran los datos, aún tiene camino por recorrer para alcanzar la misma visibilidad que el masculino”.

