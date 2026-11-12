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    El País Paula Moda

    Tendencias de verano II

    La primavera pisa firme y el verano parece esquivo, pero la puesta a punto del armario pide acción. Transparencias, calados, babuchas, brillos y polleritas, seguro coparán la demanda. Claro que sí.

    12/11/2026, 11:15
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