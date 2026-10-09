Tendencias de temporada En esta primavera vale todo. Invaden los rojos, rosas, fucsias, turquesas y verdes; las estampas, las rayas y las flores, el jean, la onda deportiva y el animal. Arrasan las faldas y shorts baloon, las transparencias y los flecos. Los pañuelos en bandolera, los pantalones aladín, casquetes y bolsos en rafia y los accesorios novedosos completan la puesta. Aquí, un adelanto.