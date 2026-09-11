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El País Paula Moda

Identidad uruguaya: diseño local

Días pasados se llevó a cabo el desfile 09UY que reunió los proyectos de 30 diseñadoras de la Licenciatura en Diseño de Modas de la Universidad ORT Uruguay. Aquí una muestra.

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Revista Paula
11/09/2026, 01:01
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ORT Diseño de Modas 2026
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ORT Diseño de Modas 2026
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ORT diseño de Modas 2026.
Fer Dacunda.

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