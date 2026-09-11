Copenhagen Fashion Week

NICKLAS SKOVGAARD

La firma de lujo fundada en 2020 por el diseñador homónimo, buscó deleitar a los presentes con una colección cargada de paralelismos inesperados.

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CARO EDITIONS

Bajo la dirección creativa de su fundadora Caroline Brasch, la pasarela mostró piezas únicas en denim reciclado y ediciones limitadas con detalles artesanales.

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ALMADA LABEL

Fundada en Helsinki (2020), la marca escandinava de alta gama presentó un desfile con outfits minimalistas y atemporales, con prendas esenciales de altísima calidad y tonos neutros.

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MUNTHE

La directora creativa Naja Munthe mostró looks que fusionan arte y moda con un fuerte sentido de la herencia como antídoto contra el fast fashion. El resultado fueron siluetas suaves con toques de sastrería.

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GESTUZ

Sanne Sehested lidera esta marca que persigue una actitud vintage, rockera y auténtica y reversiona clásicos con audacia y sutileza para realzar la fuerza femenina.

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ANNE SOFIE MADSEN

La marca abraza un nuevo capítulo y presentó un desfile que combina la sastrería estructurada de lana con la suavidad de la gasa de seda, creando un lenguaje contemporáneo y atemporal.

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PAOLINA RUSSO

La colección combina futurismo con nostalgia, y rediseña técnicas artesanales como el punto, el tiedye y el macramé con tecnología moderna para crear piezas de streetwear.

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MARIMEKKO

Reconocida por sus estampados y colores originales, la marca finlandesa fundada en 1951 continúa vigente en el mercado y presentó una colección cargada de estilo propio y siluetas atemporales.

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COLLINA STRADA

La diseñadora Hillary Taymour, debutó en la pasarela danesa como invitada internacional mostrando su colección Delirium in Bloom frente a la Ópera de la ciudad.

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SKALL STUDIO

Con raíces nórdicas (2014), las hermanas Julie y Marie Skall crearon una serie de looks que revalorizan el uso de las fibras naturales, la artesanía y los diseños duraderos.