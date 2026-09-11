Copenhagen Fashion Week
El universo de la moda se dio cita en la ciudad danesa consolidada como la quinta capital detrás del circuito tradicional de los Big Four. Allí se mostraron las colecciones locales que marcarán las pautas de la primavera - verano 2027.
NICKLAS SKOVGAARD
La firma de lujo fundada en 2020 por el diseñador homónimo, buscó deleitar a los presentes con una colección cargada de paralelismos inesperados.
CARO EDITIONS
Bajo la dirección creativa de su fundadora Caroline Brasch, la pasarela mostró piezas únicas en denim reciclado y ediciones limitadas con detalles artesanales.
ALMADA LABEL
Fundada en Helsinki (2020), la marca escandinava de alta gama presentó un desfile con outfits minimalistas y atemporales, con prendas esenciales de altísima calidad y tonos neutros.
MUNTHE
La directora creativa Naja Munthe mostró looks que fusionan arte y moda con un fuerte sentido de la herencia como antídoto contra el fast fashion. El resultado fueron siluetas suaves con toques de sastrería.
GESTUZ
Sanne Sehested lidera esta marca que persigue una actitud vintage, rockera y auténtica y reversiona clásicos con audacia y sutileza para realzar la fuerza femenina.
ANNE SOFIE MADSEN
La marca abraza un nuevo capítulo y presentó un desfile que combina la sastrería estructurada de lana con la suavidad de la gasa de seda, creando un lenguaje contemporáneo y atemporal.
PAOLINA RUSSO
La colección combina futurismo con nostalgia, y rediseña técnicas artesanales como el punto, el tiedye y el macramé con tecnología moderna para crear piezas de streetwear.
MARIMEKKO
Reconocida por sus estampados y colores originales, la marca finlandesa fundada en 1951 continúa vigente en el mercado y presentó una colección cargada de estilo propio y siluetas atemporales.
COLLINA STRADA
La diseñadora Hillary Taymour, debutó en la pasarela danesa como invitada internacional mostrando su colección Delirium in Bloom frente a la Ópera de la ciudad.
SKALL STUDIO
Con raíces nórdicas (2014), las hermanas Julie y Marie Skall crearon una serie de looks que revalorizan el uso de las fibras naturales, la artesanía y los diseños duraderos.
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