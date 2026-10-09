Vuelve el Astro Venezolano

El cantante José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, se presenta este mes en nuestro país con su gira Grandes Éxitos. Con su voz inconfundible y un impecable desempeño ha logrado dominar diversos géneros populares, ganándose un lugar en la historia de la música hispana. El espectáculo tendrá lugar el 26 de octubre en el Auditorio Adela Reta a partir de las 20:00 horas; y será una oportunidad irrepetible de revivir junto a él sus grandes éxitos, así como de repasar más de cinco décadas de su trayectoria. tickantel.com.uy