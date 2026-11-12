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    El País Paula Imperdibles

    Voces que iluminan

    12/11/2026, 10:27
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    Montevideo Góspel: Let it Shine.

    Montevideo Gospel invita a encender la noche con Let it shine. Una noche de luz, el show celebra su encuentro con el público a 22 años de su nacimiento. Bajo la dirección musical de Raúl Medina, el grupo combinará nuevos arreglos con los favoritos de su repertorio, entre clásicos del góspel, espirituales y canciones versionadas a su estilo. La propuesta reúne a 20 artistas en escena y suma como invitados a María Noel Taranto y Christian Cary, en una velada para vibrar con las voces y la música en vivo. El encuentro será el próximo miércoles 18, a las 21:00 horas, en el Teatro Movie de Montevideo Shopping (Luis Alberto de Herrera 1290). Entradas en movie.com.uy

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