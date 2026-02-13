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El País Paula Imperdibles

La Gambeta en Punta en una única función

Clara Avellino
13/02/2026, 01:00
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La G
Summer Tour Takawishi.
Cine Teatro Cantegril.

La Gambeta llega por primera vez a la península para presentar su summer tour Takawishi, el sábado 21 de febrero a las 20:00 horas. El show mezcla humor, sátira futbolera y actualidad. Con su elenco de lujo, integrado por Eber Ludueña (Luis Rubio), Máximo (Martín Vázquez), Pupito (Pichu Straneo), y Homero Petinatto como invitado especial, el espectáculo busca conquistar al público en el emblemático escenario del Cine Teatro Cantegril.
Entradas en redtickets.uy

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