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    El País Paula Imperdibles

    Una vida entre tangos

    12/11/2026, 10:23
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    Nelson Pino.
    SODRE.

    Cuarenta y cinco años de escenarios, historias y canciones merecen una noche para celebrar. Con más de 45 años en el tango, Nelson Pino se presenta con un espectáculo que recorre los momentos más significativos de su carrera entre clásicos del género, nuevas versiones y sorpresas preparadas para la ocasión. Lo acompaña el maestro Álvaro Hagopián al frente de una orquesta de cinco músicos, junto a artistas invitados del tango uruguayo. Una velada para dejarse llevar por la fuerza de su voz y volver a encontrarse con la música rioplatense, el domingo 15 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio Nelly Goitiño. Las entradas se consiguen en sodre.gub.uy

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