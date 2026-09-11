Un musical improvisado

El grupo argentino Música para Volar con más de once años de trayectoria, se presenta con un repertorio integrado por canciones de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y Gustavo Cerati en su etapa solista, con arreglos originales para cuerdas y vientos que se sumarán a la formación clásica de la banda de rock. Todas serán interpretadas junto a reconocidos músicos de la escena local. La función tendrá lugar el sábado 26 de setiembre, y está previsto que comenzará a las 20:00 horas en la Sala Camacuá (Camacuá 575). Las entradas ya pueden conseguirse por redtickets.uy