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El País Paula Imperdibles

Un musical improvisado

Clara Avellino
11/09/2026, 01:01
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Música para volar
Música para volar.
Nano Pruzzo

El grupo argentino Música para Volar con más de once años de trayectoria, se presenta con un repertorio integrado por canciones de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y Gustavo Cerati en su etapa solista, con arreglos originales para cuerdas y vientos que se sumarán a la formación clásica de la banda de rock. Todas serán interpretadas junto a reconocidos músicos de la escena local. La función tendrá lugar el sábado 26 de setiembre, y está previsto que comenzará a las 20:00 horas en la Sala Camacuá (Camacuá 575). Las entradas ya pueden conseguirse por redtickets.uy

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