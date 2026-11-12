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    El País Paula Imperdibles

    Treinta años a pura fiesta

    12/11/2026, 10:30
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    Recital de Los Fatales (4626736)_Restored.jpg
    Los Fatales 30 años.
    Gentileza Smile Fest

    Si sus canciones fueron parte de algún cumpleaños, casamiento o noche de baile, este evento merece un lugar en la agenda. Los Fatales celebran tres décadas de historia con un espectáculo que reúne a Fata Delgado y su banda con 30 invitados especiales. El recorrido recuperará los clásicos de un grupo que hizo de la mezcla de candombe, plena, ritmos brasileños y pop latino su sello propio. Una fiesta para volver a cantar esas canciones que pasan de generación en generación y compartir el festejo con quienes las hicieron sonar. Todo sucederá el domingo 22 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Antel Arena. Entradas en antelarena.com.uy

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