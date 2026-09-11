Taller anti estrés

Con más de 20 años de trayectoria, el psicólogo argentino Juan Lucas Martín, brindará por primera vez una charla frente al público uruguayo. Inspirado en el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, y en una experiencia personal, creó un enfoque que integra psicología clínica, neurociencia y trabajo sobre el sistema nervioso. Se trata de El Sentido, un encuentro presencial de tres horas en las que los participantes aprenden herramientas para reducir el estrés y desbloquear el sistema nervioso. La cita es en el Teatro Stella d'Italia (Mercedes 1805), el 18 de setiembre a las 20:00 horas. Entradas en redtickets.uy