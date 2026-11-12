Piazzolla aún suena

El tango sigue siendo un ritual para muchos; relator de un tiempo que alguna vez tuvo lugar. Para aquellos que disfrutan también la buena música en vivo, este recomendado es para agendar: la Camerata Porteña llega a Montevideo con El Ángel Vive, un homenaje a Astor Piazzolla. Bandoneón, piano, cuerdas y guitarra se reúnen para recorrer algunas de las obras más emblemáticas del compositor que transformó el género. Una invitación a reencontrarse con su música. Previsto para el viernes 20 de este mes, a las 21:00 horas, en la sala Campodónico del Teatro El Galpón (Av. 18 de Julio 1618). redtickets.uy