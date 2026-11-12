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    El País Paula Imperdibles

    Los límites del amor

    12/11/2026, 10:25
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    sol notarofrancesco

    Una madre y su hijo adolescente atraviesan un mundo hostil, aferrados a un vínculo donde la ternura convive con la dependencia y la locura. Basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, Precoz lleva a las tablas del teatro La Gaviota una historia visceral que incomoda, conmueve y abre preguntas sobre los límites entre el amor y el cuidado. Valeria Lois y Tomás Wicz dan vida a esta dupla bajo la dirección de Lorena Vega, en una puesta que combina crudeza, humor y momentos de poesía para explorar aquello que también habita en los lazos familiares. La función es el viernes 20 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Stella d’Italia. Entradas en redtickets.uy

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