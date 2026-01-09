Imperdibles de arte en Punta del Este

Ciclo de Arte Vincular

El parador Olaf en Portezuelo, vuelve este verano con las propuestas artísticas impulsadas por Juana Guaraglia y su colega Maru Elorza. Entre ellas, destacan la reciente inauguración de la muestra El Santo Grial; una exhibición de mosaicos; y para el 16, la apertura de El Anhelo de lo Salvaje, una exposición inmersiva de Lula Gil, que se basa en materias orgánicas y deshechos industriales, para reflexionar sobre la naturaleza. El espacio ofrece gastronomía y música en vivo. @olafparador

Colección Costello Galería Xippas.

As de la Escultura

Curada por Manuel Neves, la Galería Xippas Punta del Este presenta Notas al Oído, la primera exposición individual en Uruguay, del artista argentino Sebastián Gordín (1969), figura destacada en el arte regional contemporáneo, por la complejidad y originalidad de su obra. Profesor de Dibujo recibido en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano en Buenos Aires, desarrolló intensa labor ya en la década de los 90', tanto en su país como en el exterior donde fue premiado en varias ocasiones. La muestra que nos ocupa reúne sus últimos trabajos en una antología compuesta por tres esculturas y una serie de piezas de marquetería. Abierta hasta el 4 de febrero, podrá visitarse en el Km 5 de la Ruta 104, en Manantiales. Por más info: xippas.com

Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA)

Genio de Dos Mundos

La muestra, recientemente inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), está dedicada al artista ítalo-argentino Lucio Fontana (1899–1968), pintor, ceramista y escultor, fundador del Espacialismo en 1946. Nacido en Rosario, su arte trascendió fronteras y disciplinas. Entre las más de 70 obras expuestas, la exhibición permite apreciar su trayectoria y cómo fue consolidando sus marcas personales hasta alcanzar una identidad visual que transformó el lenguaje artístico del siglo XX. Abierta hasta el 31 de marzo. macamuseo.org

De Fiesta en Manantiales

Galería del Paseo inaugura 2026 con una muestra colectiva en su clásico local de Manantiales. De fiesta, es el resultado de la integración de un muy selecto y querido grupo de artistas rioplatenses y peruanos que acompañan la trayectoria de la galería hace más de 25 años. Entre ellos: Marco Maggi, Liliana Porter, Ana Tiscornia, Nelson Ramos, Ernesto Vila, Azul Caverna, Martina Quesada, Pedro Tyler, Fidel Sclavo, Guillermo García Cruz, Mariano Calezado, Mariella Agois, Claudia Coca, Pati Camet. Es una gran oportunidad para explorarlos de cerca. galeriadelpaseo.com

Muestra Mundos entre el sueño y la realidad, 2026. Museo Ralli, Punta del Este.

DesafIar los sentidos

El miércoles 28 de enero a las 20:00 horas, el Museo Ralli, en el barrio Beverly Hills (Los Arrayanes casi Pitangas), se dispone a descubrir el límite entre lo real y lo imaginario, con una propuesta fascinante junto a la conservadora y restauradora Gabriella Siccardi, quien invitará a los presentes a recorrer la nueva colección de Arte Contemporáneo del museo, una selección que desafía los sentidos. La muestra Mundos entre el sueño y la realidad, explora obras que exponen el límite de lo posible. Acceso libre y gratuito. museoralli.com.uy

Galería Sur, Punta del Este. Carlos Dell’Agostino (Bahía Blanca, 1953).

Kirim: lo nuevo, lo raro y lo antiguo

El sábado 17 de enero, a las 19:00 horas, Galería Sur inaugura esta muestra que reúne la producción de obras más íntima del artista argentino Carlos Dell’Agostino (Bahía Blanca, 1953), más conocido como Kirin. Entre objetos, miniaturas y pinturas, la muestra atraviesa y repasa referencias propias de escenarios surrealistas y representaciones simbólicas del tarot, pobladas de arquetipos, para componer un universo creativo donde la novedad, la diversidad y el pasado se enfrentan a través del juego. galeriasur.uy

Jardín Japonés, Punta del Este.

Jardín japonés en Punta

Como gran novedad de este verano, se destaca el Jardín Japonés ubicado en la chacra Eladia Isabel, junto a la Laguna del Sauce (Ruta 12, km 10.800). Se trata de un espacio al aire libre que ofrece cinco hectáreas de armonía entre la flora local y el diseño japonés. Este 18 de enero, Alex Mirabaje (Rocha, 1992), percusionista vinculado a la murga La Perversa y a La Osa Rafaela de Punta del Este, propone Experiencia Sonora y Técnicas de Relajación, una actividad que comienza a las 9:00 horas, basada en la meditación, que incluye una visita guiada y un picnic. Se recomienda llevar un mat para disfrutar de la práctica con comodidad. Cupos disponibles jardinjaponespunta.com