Homenaje Destacado

En el marco de los 90 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa (1936-1989) la banda uruguaya Milongas Extremas fusiona el folclore rioplatense con la potencia del rock en una puesta escénica titulada Zitarrosa: desde el fondo del tiempo, la cual incluye material audiovisual de alto valor y registros históricos que dialogan con la música en vivo y profundizan la experiencia emotiva y patrimonial del espectáculo, que recorrerá la obra y el legado de uno de los máximos exponentes de la música popular nacional. La cita es el próximo jueves 22, a las 21:00 horas, en el Antel Arena, y contará con destacados invitados. tickantel.com.uy