Gran estreno en el Solís

La Comedia Nacional presenta El teatro, una obra escrita y dirigida por el reconocido creador francés Pascal Rambert, donde la traba sigue a un elenco durante las horas previas a una gran función. Entre la risa y la conmoción, surgen homenajes y despedidas, afloran viejos amores, reclamos, heridas y todo aquello que nunca se dijo. Una ficción que forma parte de Theater Project, y que marcará la despedida de Alejandra Wolff del elenco estable de la Comedia Nacional, después de casi tres décadas de trayectoria en la institución. El estreno oficial tendrá lugar el 9 de octubre, en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE) y la obra estará en cartel desde el 22 de octubre al 22 de noviembre, de jueves a sábados a las 20:00 y los domingos a las 19:00 horas, en la Sala Principal del Teatro Solís. tickantel.com.uy