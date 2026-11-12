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    El País Paula Imperdibles

    Experiencia única en el Museo Nacional de Historia Natural

    12/11/2026, 10:43
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    Botánica compartida.
    Museo Nacional de Historia Natural.

    En 1838, el naturalista francés Arsène Isabelle recolectó plantas del Cerro de Montevideo y creó el herbario más antiguo que se conserva en Uruguay. Hoy, una exposición reúne las colecciones de Montevideo y París para recuperar su historia y descubrir cómo fueron elaborados y preservados sus ejemplares. La muestra Botánica Compartida del Museo Nacional de Historia Natural propone mirar el paisaje del Cerro desde la botánica y seguir las huellas de un investigador poco conocido. Puede visitarse durante noviembre y hasta el 1º de marzo de 2027 en las Salas M del Espacio Miguelete (Miguelete 1825), de miércoles a sábados de 13:00 a 19:00 y domingos de 11:00 a 17:00 horas. Entrada libre.

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